«Да сколько вас таких»: Седокову в облегающем корсете унизил охранник парковки

31 октября 2026, 01:21

Певица Седокова пожаловалась на унижение со стороны охранника парковки

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова поделилась в личном блоге историей о неприятном эпизоде на площадке, где проходило мероприятие с её участием. Артистка рассказала, что хотела ненадолго припарковаться поближе к месту проведения, но её плану помешал охранник.





Причиной стала неудобная деталь наряда. Латексный корсет, плотно облегающий фигуру, вызывал затруднения в передвижении звезды.



Однако договориться с охранником не получилось. По словам Седоковой, сотрудник в салатовой жилетке не пропустил машину и вёл себя грубо. Певица призналась, что общение с охранником парковки оказалось для неё унизительным.



«Да сколько вас таких…», — отрезал мужчина на просьбу исполнительницы.