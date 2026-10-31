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«Да сколько вас таких»: Седокову в облегающем корсете унизил охранник парковки

Певица Седокова пожаловалась на унижение со стороны охранника парковки
Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова поделилась в личном блоге историей о неприятном эпизоде на площадке, где проходило мероприятие с её участием. Артистка рассказала, что хотела ненадолго припарковаться поближе к месту проведения, но её плану помешал охранник.



Причиной стала неудобная деталь наряда. Латексный корсет, плотно облегающий фигуру, вызывал затруднения в передвижении звезды.

Однако договориться с охранником не получилось. По словам Седоковой, сотрудник в салатовой жилетке не пропустил машину и вёл себя грубо. Певица призналась, что общение с охранником парковки оказалось для неё унизительным.

«Да сколько вас таких…», — отрезал мужчина на просьбу исполнительницы.
Параллельно появилась другая новость из мира шоу‑бизнеса. Бывший участник проекта «Дом‑2» Михаил Терёхин, ранее состоявший в отношениях с Ксенией Бородиной, заявил, что пиар‑роман с Анной Седоковой серьёзно повлиял на его личную жизнь. Шоумен назвал эту историю последней каплей, которая привела к разрыву с нутрициологом Лилией Воронковой.
Александр Огарёв

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