«Породистая!»: Ксения Раппопорт показала свой «роман с Петербургом» — фото
Актриса Ксения Раппопорт показала фото в корсете на крыше
Ксения Раппопорт, известная по роли в сериале «Ликвидация», поделилась в соцсетях снимками новой фотосессии, сделанной в Санкт-Петербурге. Актриса сменила несколько локаций, однако наиболее эффектной, по мнению поклонников, получилась съёмка на крыше в лучах закатного солнца, где звезда позировала в белом корсете и тёмных брюках.
Пост она сопроводила лаконичной подписью: «Роман с Петербургом». Подписчики пришли в восторг от увиденного и осыпали артистку комплиментами.
«Шикарная, обворожительная женщина!», «Невероятно красивая, породистая!», «Божественная, феерические фотографии!», «Самая красивая актриса современного кинематографа», — написали фанаты.
Ранее Раппопорт рассказала о курьёзном случае, произошедшем с ней на железнодорожном вокзале. Актриса решила покурить перед отправлением поезда и в итоге пропустила свой «Сапсан». Она успела сделать селфи на перроне, но состав в этот момент уже начал движение. Вместе с поездом в Петербург отправились вещи и документы артистки, а также её дочь Аглая Тарасова.