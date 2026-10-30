«Породистая!»: Ксения Раппопорт показала свой «роман с Петербургом» — фото

30 октября 2026, 21:48

Актриса Ксения Раппопорт показала фото в корсете на крыше

Ксения Раппопорт (Фото: Instagram*/kseniarappoport)

Ксения Раппопорт, известная по роли в сериале «Ликвидация», поделилась в соцсетях снимками новой фотосессии, сделанной в Санкт-Петербурге. Актриса сменила несколько локаций, однако наиболее эффектной, по мнению поклонников, получилась съёмка на крыше в лучах закатного солнца, где звезда позировала в белом корсете и тёмных брюках.





Пост она сопроводила лаконичной подписью: «Роман с Петербургом». Подписчики пришли в восторг от увиденного и осыпали артистку комплиментами.



Ксения Рапопорт (Фото: Instagram*/kseniarappoport)



«Шикарная, обворожительная женщина!», «Невероятно красивая, породистая!», «Божественная, феерические фотографии!», «Самая красивая актриса современного кинематографа», — написали фанаты.