Мать Соседова рассказала о самочувствии после похорон

01 октября 2026, 15:16

Мать Соседова пожаловалась на плохое самочувствие после похорон

Мать Сергея Соседова Антонина Петровна (в центре) и брат Владимир (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

90-летняя мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна сообщила, что после похорон плохо себя чувствует. Об этом пишет РИА Новости.





Во время церемонии на Перепечинском кладбище 30 сентября у женщины резко поднялось давление. Медики дали матери телеведущего успокоительное. В настоящее время Антонина Петровна находится дома, а её давление остаётся критически низким.





«Не очень себя чувствую, мне все же лучше, когда высокое. Пока нужно время, чтобы прийти в себя», — заявила она.