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Мать Соседова рассказала о самочувствии после похорон

Мать Соседова пожаловалась на плохое самочувствие после похорон
Мать Сергея Соседова Антонина Петровна (в центре) и брат Владимир (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

90-летняя мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна сообщила, что после похорон плохо себя чувствует. Об этом пишет РИА Новости.



Во время церемонии на Перепечинском кладбище 30 сентября у женщины резко поднялось давление. Медики дали матери телеведущего успокоительное. В настоящее время Антонина Петровна находится дома, а её давление остаётся критически низким.

«Не очень себя чувствую, мне все же лучше, когда высокое. Пока нужно время, чтобы прийти в себя», — заявила она.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов ушёл из жизни 23 сентября, в возрасте 58 лет. В российской столице, в Большом зале Троекуровского кладбища, состоялась церемония прощания с ним. После завершения траурных мероприятий его похоронили на Перепечинском кладбище в Московской области.

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