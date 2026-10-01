Мать Соседова рассказала о самочувствии после похорон
Мать Соседова пожаловалась на плохое самочувствие после похорон
90-летняя мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна сообщила, что после похорон плохо себя чувствует. Об этом пишет РИА Новости.
Во время церемонии на Перепечинском кладбище 30 сентября у женщины резко поднялось давление. Медики дали матери телеведущего успокоительное. В настоящее время Антонина Петровна находится дома, а её давление остаётся критически низким.
«Не очень себя чувствую, мне все же лучше, когда высокое. Пока нужно время, чтобы прийти в себя», — заявила она.
Известный музыкальный критик Сергей Соседов ушёл из жизни 23 сентября, в возрасте 58 лет. В российской столице, в Большом зале Троекуровского кладбища, состоялась церемония прощания с ним. После завершения траурных мероприятий его похоронили на Перепечинском кладбище в Московской области.