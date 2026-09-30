«Для него это лучший уход»: как прошли похороны Сергея Соседова и почему семья музыкального критика отказалась общаться с журналистами?
Музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Утром в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве прошла открытая церемония прощания. В последний путь ведущего проводили родные, коллеги и сотни поклонников. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Смерть Сергея СоседоваО скоропостижной смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября 2026 года. Журналисту и телеведущему было 58 лет. Критик упал с лестницы. Травма привела к отеку мозга. Позднее тело Соседова доставили из Якутии в Москву в цинковом гробу. Мужчина работал журналистом, писал о музыке и стал одним из самых заметных экспертов российской эстрады на телевидении. Зрители знали его за прямые и эмоциональные оценки артистов.
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Прощание на Троекуровском кладбищеЦеремония началась в 11:00 в Большом зале Троекуровского кладбища. Уже с утра у входа собралась большая очередь. По данным очевидцев, попрощаться с телеведущим пришли более 500 человек. В центре зала поставили гроб, украшенный красными розами. Рядом разместили портрет Соседова. Венки направили фонд Игоря Сандлера и телеканал НТВ. В 13:00 церемония завершилась. После этого родные повезли гроб на Перепечинское кладбище, где состоялись похороны в закрытом режиме.
Мать и семья Сергея СоседоваНа прощание приехала 90-летняя мать критика Антонина Петровна. У входа в зал появились брат Сергея Соседова и его жена. Родственники не стали подробно общаться с журналистами, после чего их проводили в здание. Ранее мать телеведущего говорила, что сына могут похоронить рядом с отцом на Перепечинском кладбище. По сведениям источников, коллеги предлагали рассмотреть место на одном из московских кладбищ. Однако Антонина Петровна настояла на семейном захоронении. Подруга Соседова, журналист Антонина Саврасова-Абрамова, рассказала NEWS.ru о его отношениях с матерью.
«Они вместе все праздники справляли, мама для него была как воздух. Это очень тяжело матери хоронить своего ребенка. Это ужас, это просто не приведи Господь кому-то пережить такое, что мать хоронит своих детей», — отметила россиянка.
Кто пришел проститься с критикомПроводить Сергея Соседова приехали артисты, телеведущие и продюсеры. На церемонии заметили народного артиста России Эдгарда Запашного, Леру Кудрявцеву, Наташу Королеву, Наталью Гулькину, Ксению Георгиади, Алексея Глызина, Игоря Наджиева, Александра Пескова, Алексея Елистратова, Сергея Дворцова и Леонида Дзюника. Ведущий Вадим Такменев выразил соболезнования от лица НТВ. Он отметил, что Соседов являлся лицом проекта «Суперстар», а команда канала до сих пор не может принять новость о его смерти.
Эдгард Запашный вспомнил, что критик часто приходил в цирк братьев Запашных. По словам артиста, Соседов отличался ярким характером и не скрывал эмоций во время выступлений. Певица Ирина Шведова рассказала, что Сергей мечтал побывать в Китае. По ее словам, он уговаривал Андрея Малахова сделать отдельную программу к ее 40-летию на сцене.
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Наташа Королева рассказала о реакции Леры КудрявцевойНаташа Королева призналась, что сначала с трудом поверила в трагическую новость. Певица предположила, что сообщение о смерти Соседова может оказаться злой шуткой. Она добавила, что сразу связалась с Лерой Кудрявцевой. В тот момент телеведущая находилась на вокзале в Санкт-Петербурге.
«Я была прибитая. Мы с Лерой сразу созвонились. Лера рыдает, сидит в Питере на вокзале. То есть это был, конечно, невероятный человек и такая нелепая смерть», — сказала Королева журналистам.
Соседов боялся остаться без материПевец Игорь Наджиев сообщил, что часто разговаривал с Сергеем Соседовым по телефону. Их беседы порой продолжались по несколько часов. Артист отметил, что критик особенно переживал за здоровье матери и боялся одиночества.
«Он всегда боялся, что мамы не станет и он останется один. Наверное, для него это лучший уход. Маме — терпения и сил», — добавил Наджиев.
Песню на стихи Соседова выпустит АзизаПевица Азиза Мухамедова рассказала, что вскоре представит композицию на стихи Сергея Соседова. По ее словам, текст посвящен теме взлета и падения.
«Никто даже не догадывался, но Сережа прекрасно писал стихи! Он даже написал стихи для моей песни. Там поднимается вопрос взлета и падения. Эта песня скоро выйдет», — поделилась артистка.
«Не могу говорить о нем в прошедшем времени»Певец Юрий Титов назвал Сергея Соседова позитивным и легким человеком. Исполнитель заявил, что ему трудно принять смерть друга.
«Судьбе благодарен, что мы хоть и не так долго, но очень тепло дружили. Не буду я, как другие артисты делать скрины переписки с Сергеем Васильевичем, как он давал оценку моим выступлениям. Я не могу и, наверное, не смогу говорить о нем в прошедшем времени», — сказал Титов.
Певица и продюсер Милена Дейнега вспомнила последнюю встречу с телеведущим. По ее словам, Соседов рассказывал о проблемах со здоровьем и однажды заплакал во время разговора. Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов сообщил, что находился в отеле в момент трагедии. Он рассказал, как держал Соседова за руку во время госпитализации.
«Когда его привез в карету скорой помощи, я его держал за руку, просил об одном: "Живи, я тебя очень прошу, живи". Ну то ли он не захотел меня услышать, то ли он уже меня не слышал», — рассказал Беззубов.
От «Акул пера» до «Суперстара»Сергей Соседов пришел в журналистику в конце 1980-х. После школы он устроился курьером в газету «Гудок», а вскоре начал готовить собственные материалы. Первым крупным текстом стало интервью с Эдитой Пьехой, опубликованное в 1989 году. Позже Соседов сотрудничал с «Российскими вестями», «Вечерней Москвой» и другими изданиями. Он окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом.
Телевизионную известность журналист получил в 1995 году благодаря программе «Акулы пера» на ТВ-6. Там сформировался его узнаваемый стиль: резкие высказывания, принципиальность и детальное знание музыкальной индустрии. В том же году Соседов публично поссорился с Аллой Пугачевой. Он потребовал от певицы объяснить отказ от участия в вечере памяти поэта Леонида Дербенева. Артистка снялась с мероприятия в последний момент. Разговор вышел эмоциональным, и Пугачева назвала журналиста «женщиной, которая поет».
При этом постоянной вражды между ними, судя по рассказам Соседова, не возникло. Однажды Пугачева сама позвонила ему и предложила принять участие в телепрограмме. Критик сначала подумал, что кто-то решил его разыграть. Позже он встретился с певицей за кулисами, и она подтвердила, что действительно звонила ему. Со временем Сергей Соседов стал одним из самых известных музыкальных экспертов на российском телевидении. Он работал в жюри шоу «Ты — суперстар!» и украинского «Х-Фактора», появлялся в ток-шоу и музыкальных программах. Зрители запомнили его за прямые оценки вокала, репертуара, сценического образа и профессионального уровня исполнителей.
С 2021 года критик вел ток-шоу «За гранью» на НТВ. В конце 2023-го канал заменил ведущего. По словам Соседова, о таком решении его заранее не предупредили. К середине 2020-х телеведущий приобрел популярность и у молодой аудитории. В соцсетях разошлась его фраза: «Когда я выхожу из берегов — пух и перья полетят от всех! Пух и перья!» Так он говорил в интервью Алене Жигаловой, вспоминая конфликт на программе Андрея Малахова. Соседов утверждал, что его попросили уйти из студии из-за нежелания Сергея Лазарева находиться с ним в одном помещении.
В последние годы главным проектом Соседова на НТВ оставался «Суперстар!», где он входил в состав жюри. В 2026 году эксперт принял участие в «Суперстар! Битва сезонов», после чего завершил съемки нового сезона «ВИА Суперстар». Этот проект стал его последней работой на телевидении. Параллельно он продолжал выступать музыкальным экспертом в других программах.