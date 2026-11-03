Мать Соседова высказалась о версии убийства журналиста
Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна отвергла версию об убийстве сына. Об этом сообщает KP.ru.
Она заявила, что согласна с официальной версией гибели журналиста: он упал в результате несчастного случая и получил травмы, несовместимые с жизнью, — черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга. Медсестра Елена Базыль рассказала, что при поступлении Соседова в больницу у него была сильно разбита голова и шла кровь изо рта.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Центральный аппарат ведомства затребовал доклад об обстоятельствах происшествия.
58-летний Соседов прилетел в Нерюнгри, чтобы в качестве члена жюри оценивать конкурс красоты и моды. Он упал на лестнице в местной гостинице. Прощание с ним прошло 30 сентября на Троекуровском кладбище в Москве.
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