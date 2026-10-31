«Все хотят узнать»: Подруга Сергея Соседова отреагировала на слухи о тайной семье критика
Подруга Соседова Ольга Зарубина назвала хайпом слухи о тайной семье критика
После смерти музыкального критика Сергея Соседова в сети начали активно распространяться слухи о его тайной семье. Поводом для сплетен стала молодая женщина с ребёнком, которую заметили у могилы артиста спустя некоторое время после похорон.
Как сообщает Woman.ru, близкие и друзья критика категорически отвергают эту версию. Подруга Сергея Васильевича Ольга Зарубина в беседе с изданием назвала происходящее хайпом и пиаром на трагедии.
«Я поэтому не верю в тайную жену с ребёнком. Это же хайп! Все хотят узнать, что же случилось с Серёжей, читают про него, заходят по ссылкам. И пока одни ищут информацию, другие пользуются, пиарятся. Я не верю в это! Он был не тот человек, который бы все скрывал», — заявила Зарубина.Церемония прощания с Соседовым собрала более 200 человек — родных, коллег, друзей и поклонников. Музыкального критика похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом, такое решение приняла его мама Антонина Петровна.
Сергей Соседов скоропостижно скончался 23 сентября на 59-м году жизни. Позже стало известно, что причиной смерти стала тяжёлая травма: в Якутии критик упал с лестницы, получил повреждение головы и отёк мозга.