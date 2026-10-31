«Все хотят узнать»: Подруга Сергея Соседова отреагировала на слухи о тайной семье критика

31 октября 2026, 20:07

Подруга Соседова Ольга Зарубина назвала хайпом слухи о тайной семье критика

Сергей Соседов (Фото: Instagram*/sosedov.official)

После смерти музыкального критика Сергея Соседова в сети начали активно распространяться слухи о его тайной семье. Поводом для сплетен стала молодая женщина с ребёнком, которую заметили у могилы артиста спустя некоторое время после похорон.





Как сообщает Woman.ru, близкие и друзья критика категорически отвергают эту версию. Подруга Сергея Васильевича Ольга Зарубина в беседе с изданием назвала происходящее хайпом и пиаром на трагедии.





«Я поэтому не верю в тайную жену с ребёнком. Это же хайп! Все хотят узнать, что же случилось с Серёжей, читают про него, заходят по ссылкам. И пока одни ищут информацию, другие пользуются, пиарятся. Я не верю в это! Он был не тот человек, который бы все скрывал», — заявила Зарубина.