«Всё будет хорошо»: мать Юлии Началовой поздравила внучку Веру с днём рождения
Таисия Началова поздравила внучку с 19-летием
Мать покойной певицы Юлии Началовой, Таисия Началова, отметила особый день в жизни своей семьи.
В соцсетях она опубликовала редкое фото с внучкой Верой, которой исполнилось 19 лет.
«С днём рождения, Верочка! Всё будет хорошо», — написала женщина.Вера — дочь Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. Певица трагически скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет, когда её дочери было 12 лет. Причиной смерти стали осложнения подагры, приведшие к заражению крови и сердечной недостаточности.
Сейчас Евгений Алдонин, отец Веры, борется с раком поджелудочной железы. За время лечения 45-летний спортсмен пережил несколько операций и заметно изменился внешне, часть терапии он проходит в Германии.