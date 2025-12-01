«Всё будет хорошо»: мать Юлии Началовой поздравила внучку Веру с днём рождения

01 декабря 2025, 19:33

Таисия Началова поздравила внучку с 19-летием

Таисия Началова и Вера Алдонина (Фото: Instagram* / @taisianachalova)

Мать покойной певицы Юлии Началовой, Таисия Началова, отметила особый день в жизни своей семьи.





В соцсетях она опубликовала редкое фото с внучкой Верой, которой исполнилось 19 лет.





«С днём рождения, Верочка! Всё будет хорошо», — написала женщина.