«Зря он угрожал»: Раскрыты детали финансового контроля Брухуновой над Петросяном

26 октября 2025, 15:51

В окружении Брухуновой заявили, что Петросян может остаться без денег и детей

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова вернулась в Москву из поездки в Африку. Её 80-летний муж, Евгений Петросян, встретил супругу с букетом цветов и пиццей. В это же время в окружении пары сообщают, что Брухунова нашла способ влиять на поведение юмориста после конфликта в семье. Подробности сообщает издание «Страсти».





По словам знакомой Татьяны, супруга артиста теперь имеет доступ ко всем финансовым документам Петросяна и знает все подробности его жизни. Источник утверждает, что при таком раскладе Брухунова может оставить Евгения Вагановича без средств.



Ранее сообщалось, что Петросян поссорился с Брухуновой из-за её образа жизни и угрожал лишить наследства. Со своей стороны, Татьяна пыталась доказать, что умеет быть экономной и заботливой матерью.

«Зря он ей угрожал», — заключила неназванная подруга Брухуновой.

