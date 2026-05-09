Достижения.рф

«Материнство изменило меня»: Хейли Бибер откровенно высказалась о жизни после рождения ребёнка

Хейли Бибер рассказала о самом тяжёлом годе после рождения сына
Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Хейли Бибер поделилась личными переживаниями о первом годе после рождения сына Джека, назвав этот период одним из самых напряжённых в своей жизни. В интервью TIME она призналась, что одновременно столкнулась сразу с несколькими серьёзными переменами — материнством и крупными изменениями в бизнесе.



По словам модели, именно в этот период состоялась продажа её косметического бренда Rhode, что добавило эмоциональной и профессиональной нагрузки. Хейли Бибер отметила, что совмещать материнство с управлением компанией оказалось непросто, поскольку обе сферы требовали максимального внимания и вовлечённости.

Супруга Джастина Бибера призналась, что рождение ребёнка стало для неё самой большой внутренней трансформацией. Она считает, что появление детей полностью меняет восприятие себя и собственной жизни, и уверена, что многие женщины испытывают похожие чувства.

Несмотря на высокий уровень стресса, этот этап стал для неё временем личностного роста. Хейли Бибер отметила, что за прошедший год стала увереннее в себе, научилась смелее принимать решения и иначе смотреть на собственные возможности.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0