«Материнство изменило меня»: Хейли Бибер откровенно высказалась о жизни после рождения ребёнка
Хейли Бибер поделилась личными переживаниями о первом годе после рождения сына Джека, назвав этот период одним из самых напряжённых в своей жизни. В интервью TIME она призналась, что одновременно столкнулась сразу с несколькими серьёзными переменами — материнством и крупными изменениями в бизнесе.
По словам модели, именно в этот период состоялась продажа её косметического бренда Rhode, что добавило эмоциональной и профессиональной нагрузки. Хейли Бибер отметила, что совмещать материнство с управлением компанией оказалось непросто, поскольку обе сферы требовали максимального внимания и вовлечённости.
Супруга Джастина Бибера призналась, что рождение ребёнка стало для неё самой большой внутренней трансформацией. Она считает, что появление детей полностью меняет восприятие себя и собственной жизни, и уверена, что многие женщины испытывают похожие чувства.
Несмотря на высокий уровень стресса, этот этап стал для неё временем личностного роста. Хейли Бибер отметила, что за прошедший год стала увереннее в себе, научилась смелее принимать решения и иначе смотреть на собственные возможности.
