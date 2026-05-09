Никита Пресняков сделал ставку на ностальгию русскоязычной публики в США
Никита Пресняков готовится выступить 9 мая в Лос-Анджелесе. Концерт состоится в одном из местных клубов и будет посвящён популярной музыке начала 2000-х. Шоу получило название «Ночь хитов нулевых!». Об этом сообщает «КП».
В программу вечера вошли кавер-версии известных российских песен — зрители услышат композиции группы «Uma2rman», Жанны Агузаровой, а также хиты, связанные с музыкальной династией Пресняковых и Пугачёвой.
Стоимость билетов на концерт составляет около 60 долларов. Предполагаемый гонорар артиста за выступление оценивается примерно в 15 тысяч долларов, однако часть суммы уйдёт на организационные расходы, включая аренду площадки и оплату музыкантов.
В США авторский материал Никита Пресняков пока не получил широкой популярности, поэтому артист ориентируется на русскоязычную аудиторию и интерес к музыке прошлых лет. Незадолго до концерта в продаже ещё оставалось значительное количество билетов.
