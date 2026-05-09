Достижения.рф

Никита Пресняков сделал ставку на ностальгию русскоязычной публики в США

Никита Пресняков выступит в Лос-Анджелесе с хитами «нулевых»
Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

Никита Пресняков готовится выступить 9 мая в Лос-Анджелесе. Концерт состоится в одном из местных клубов и будет посвящён популярной музыке начала 2000-х. Шоу получило название «Ночь хитов нулевых!». Об этом сообщает «КП».



В программу вечера вошли кавер-версии известных российских песен — зрители услышат композиции группы «Uma2rman», Жанны Агузаровой, а также хиты, связанные с музыкальной династией Пресняковых и Пугачёвой.

Стоимость билетов на концерт составляет около 60 долларов. Предполагаемый гонорар артиста за выступление оценивается примерно в 15 тысяч долларов, однако часть суммы уйдёт на организационные расходы, включая аренду площадки и оплату музыкантов.

В США авторский материал Никита Пресняков пока не получил широкой популярности, поэтому артист ориентируется на русскоязычную аудиторию и интерес к музыке прошлых лет. Незадолго до концерта в продаже ещё оставалось значительное количество билетов.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0