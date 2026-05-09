Оливия Калпо объявила о второй беременности в свой день рождения
Победительница конкурса «Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо сообщила поклонникам радостную новость — она и её супруг, игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри, ожидают второго ребёнка.
О беременности модель рассказала 8 мая — в день своего рождения. В социальных сетях она опубликовала серию семейных фотографий с пикника. На снимках Оливия Калпо позирует в свободном белом платье, подчёркивающем округлившийся живот. Рядом с ней находятся муж, их дочь Коллетт и домашний питомец семьи — той-пудель по кличке Оливер.
В подписи к публикации модель лаконично назвала будущего ребёнка «лучшим подарком на день рождения», добавив, что семья скоро станет больше.
Поклонники пары также активно обсуждают детали фотосессии. Некоторые подписчики обратили внимание на осенние элементы декора — красные яблоки и жёлтую траву — предположив, что таким образом супруги могли намекнуть на примерные сроки появления малыша на свет.
