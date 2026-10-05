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«Грядут перемены»: Виктория Боня кардинально сменила имидж — фото

Виктория Боня кардинально сменила имидж
Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Телеведущая Виктория Боня кардинально сменила имидж. Результат она показала в своём блоге.



Виктория рассказала, что решила сменить цвет волос и добавила светлые пряди. Телеведущая осталась довольна преображением и поделилась впечатлениями.

«Еле-еле видно, я напугала, что будет блонд, но при этом есть эффект объёма. Мне нравится, очень», — заявила модель.
Знаменитость сообщила, что ещё сделала новый пирсинг носа и прокол в ухе.
«Чувствую, что грядут перемены», — отметила Боня.
Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)
Ранее Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем. Она рассказала, что её зрение резко испортилось после попытки покорения горы Кайлас на юго-западе Тибета.

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Ольга Щелокова

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