«Грядут перемены»: Виктория Боня кардинально сменила имидж — фото
Виктория Боня кардинально сменила имидж
Телеведущая Виктория Боня кардинально сменила имидж. Результат она показала в своём блоге.
Виктория рассказала, что решила сменить цвет волос и добавила светлые пряди. Телеведущая осталась довольна преображением и поделилась впечатлениями.
«Еле-еле видно, я напугала, что будет блонд, но при этом есть эффект объёма. Мне нравится, очень», — заявила модель.Знаменитость сообщила, что ещё сделала новый пирсинг носа и прокол в ухе.
«Чувствую, что грядут перемены», — отметила Боня.Ранее Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем. Она рассказала, что её зрение резко испортилось после попытки покорения горы Кайлас на юго-западе Тибета.