«Он был мой любимка»: Анна Седокова рассказала о «привороте» Влада Череватого

05 октября 2026, 10:19

Анна Седокова рассказала о привороте Влада Череватого на шоу «Мастер игры»

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова рассказала о привороте Влада Череватого на шоу «Мастер игры». Об этом она сообщила в проекте CHEREVATYI TIME.





Седокова призналась, что до сих пор вспоминает их общение.

«Мы с Владом были в одном порыве в «Мастере игры», мы так подружились сильно. Я верила, что он светлый. Как он меня обманул! Как ты со мной поступил! Я ему так верила, он был мой любимка! Вы видели мое лицо, когда он сказал, что тёмный?» — отметила Анна.