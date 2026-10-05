«Он был мой любимка»: Анна Седокова рассказала о «привороте» Влада Череватого
Анна Седокова рассказала о привороте Влада Череватого на шоу «Мастер игры»
Анна Седокова рассказала о привороте Влада Череватого на шоу «Мастер игры». Об этом она сообщила в проекте CHEREVATYI TIME.
Седокова призналась, что до сих пор вспоминает их общение.
«Мы с Владом были в одном порыве в «Мастере игры», мы так подружились сильно. Я верила, что он светлый. Как он меня обманул! Как ты со мной поступил! Я ему так верила, он был мой любимка! Вы видели мое лицо, когда он сказал, что тёмный?» — отметила Анна.Череватый в ответ заявил, что артистка «до сих пор под приворотом». Экстрасенс говорил на съёмках, что сделает приворот. Он объяснил это тем, что ему стало скучно и он захотел, чтобы Седокова «сохла». Позже Влад уточнил, что речь шла о дружеской симпатии.