«Никто не поверит»: Любовь Успенская объяснила, зачем она ежедневно стоит на голове

08 июня 2025, 17:32

Любовь Успенская объяснила, что стояние на голове нормализует давление

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Певица Любовь Успенская регулярно стоит на голове ради роста волос и нормализации давления. Об этом она рассказала на программе НТВ «Ты не поверишь!».







«Я живу по минутам. Встаю в семь утра, до одиннадцати я делаю йогу, медитацию. Я посвящаю этому четыре часа. Растяжка, на голове стою минут десять. Никто не поверит, что женщина в 71 год стоит на голове», — сказала шансонье.