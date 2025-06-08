«Никто не поверит»: Любовь Успенская объяснила, зачем она ежедневно стоит на голове
Любовь Успенская объяснила, что стояние на голове нормализует давление
Певица Любовь Успенская регулярно стоит на голове ради роста волос и нормализации давления. Об этом она рассказала на программе НТВ «Ты не поверишь!».
«Я живу по минутам. Встаю в семь утра, до одиннадцати я делаю йогу, медитацию. Я посвящаю этому четыре часа. Растяжка, на голове стою минут десять. Никто не поверит, что женщина в 71 год стоит на голове», — сказала шансонье.
Исполнительница песни «А я сяду в кабриолет» добавила, что она уделяет особое внимание питанию. Женщина самолично готовит себе еду из фермерских продуктов. Любовь Успенская резюмировала, что готовит себе самостоятельно, потому что никому не доверяет в этом вопросе.
Перед этим пластический хирург Денис Агапов говорил, что Успенская сделала блефаропластику и ряд других процедур.