«Он всех разорвёт»: Наташа Гасанханова предложила отправиться на «Ставку на любовь» с собакой

19 июля 2026, 16:43

Наташа Гасанханова назвала шоу «Ставка на любовь» одним из лучших проектов на ТВ

Наташа Гасанханова (Фото: Telegram / @gasankhanova)

Наташа Гасанханова поделилась впечатлениями от шоу «Ставка на любовь» и призналась, что считает этот проект одним из самых удачных на современном телевидении. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Блогер отметила, что с удовольствием приняла бы участие в программе, однако сейчас у неё нет подходящего партнёра для такого формата. Впрочем, Наташа уже придумала необычное решение — отправиться на испытания вместе со своим питомцем, псом Пабло.



По словам Гасанхановой, её четвероногий напарник смог бы составить конкуренцию даже самым ярким участникам шоу.





«Он сильнее Анны Хилькевич, коварнее Жени Ершова и смешнее Башарова. Он всех может разорвать — ему главное дать вкусняшку. Ради вкусняшки ему любая цель, любое испытание нипочём. Он бы и ставку сделал правильную», — с юмором заявила блогер.