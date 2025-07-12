«Мазал дерьмом двери своего дома»: музыкант «Аквариума» усомнился в возвращении Гребенщикова* в РФ
Бывший скрипач «Аквариума» Решетин усомнился в возвращении Гребенщикова* в РФ
Признанный иноагентом в России лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* вряд ли вернется в страну. Такое мнение в беседе с порталом NEWS.ru выразил бывший скрипач музыкального коллектива Андрей Решетин.
Собеседник подчеркнул, что когда-то БГ* записал много хороших композиций, однако сейчас музыкант критикует его творчество, хоть и назвал исполнителя талантливым.
«Трудно вернуться, когда ты мазал своим дерьмом двери своего дома. Как они вернутся, не знаю. Но мне бы не хотелось, чтобы Боб (так называли в молодости Гребенщикова* — прим. ред.) был забыт и вырван с корнем из отечественной культуры», — прокомментировал Решетин.Решетин ушел в зону боевых действий добровольцем в 2022 году, затем его демобилизовали по возрасту. Мужчине 62 года. Гребенщикова* признали иноагентом в июне 2023 года. Основанием стал российский федеральный закон об иноагентах.
*Признан иноагентом в РФ