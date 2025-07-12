Модель Ким Кардашьян похвасталась публике глубоким вырезом

12 июля 2025, 11:52

Американская модель Ким Кардашьян снялась с глубоким вырезом

Ким Кардашьян (Фото: Instagram*/kimkardashian)

В облегающем платье с глубоким вырезом снялась американская модель и сетевая знаменитость Ким Кардашьян. Фото она опубликовала в соцсетях.