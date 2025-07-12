Модель Ким Кардашьян похвасталась публике глубоким вырезом

Американская модель Ким Кардашьян снялась с глубоким вырезом
Ким Кардашьян (Фото: Instagram*/kimkardashian)

В облегающем платье с глубоким вырезом снялась американская модель и сетевая знаменитость Ким Кардашьян. Фото она опубликовала в соцсетях.



44-летняя бизнесвумен была в Париже на примерке образа для показа очередной коллекции бренда Balenciaga. Звезда надела розовый наряд с декольте, украшенном бантиком. В тон выбрала колготы и туфли на каблуке, дополнив образ темными солнцезащитными очками.

Ким Кардашьян (Фото: Instagram*/kimkardashian)

В конце мая Ким Кардашьян вручили диплом юриста. Модель была в сером свитере, кожаной мини-юбке, колготах и белых туфлях на каблуке. Волосы женщина распустила, а макияж оформила в нюдовых тонах. На вручении присутствовали ее дети и сестра.

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Никита Кротов

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