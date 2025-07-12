Молодая жена Александра Петрова призналась, что вынуждена ходить к психологу
Жена актера Александра Петрова призналась, что уже 2 года ходит к психологу
24-летняя Виктория Антонова, жена Александра Петрова, призналась, что уже два года посещает психолога. В соцсетях она объяснила, что ее жизнь далека от идеала, как может показаться на первый взгляд.
По словам девушки, она обратилась к специалисту, чтобы преодолеть трудности, с которыми не могла справиться сама. Как можно заметить, терапия началась примерно в период замужества. Прежде чем найти подходящего специалиста, супруга актера сменила 6–7 психологов. Иных деталей она раскрывать не стала.
«Изменения не случаются сразу, но однажды ты вдруг реагируешь иначе. Ты понимаешь, что что-то внутри перестроилось. <…> Казалось, это просто модный тренд и совсем не мое. А потом я попала к нужному специалисту, и всt изменилось», — поделилась Антонова.К слову, ранее Петров опубликовал нежные фотографии, обратившись к любимой по особому поводу.
*Запрещен в РФ