«Очередная боксёрская груша»: в России объяснили травлю Сердючки на Украине за песни на русском языке
Продюсер Дзюник убеждён, что из Сердючки на Украине сделали боксёрскую грушу
Певцу Андрею Данилко, более известному как Верка Сердючка, хотят объявить бойкот на Украине из-за исполнения песен на русском языке. Продюсер Леонид Дзюник убеждён, что артист стал очередной «боксёрской грушей».
Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк призвал «отменить» Данилко, который отказался переводить свои песни на украинский язык.
«Им надо найти очередную мишень, очередную боксёрскую грушу, по которой будут стучать. И вдруг случился Андрей Данилко, потому что спел на русском языке. Нашли на кого срываться», – заявил Дзюник в беседе с aif.ru.Собеседник издания высказался о возможном отъезде Данилко из страны. Продюсер указал на то, что певец призывного возраста, поэтому его могут не выпустить из страны.
Напомним, что после концерта с участием Данилко языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь написал заявление в полицию с требованием привлечь артиста к ответственности и провести в отношении него проверку.