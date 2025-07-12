«Очередная боксёрская груша»: в России объяснили травлю Сердючки на Украине за песни на русском языке

12 июля 2025, 11:47

Продюсер Дзюник убеждён, что из Сердючки на Украине сделали боксёрскую грушу

Верка Сердючка (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певцу Андрею Данилко, более известному как Верка Сердючка, хотят объявить бойкот на Украине из-за исполнения песен на русском языке. Продюсер Леонид Дзюник убеждён, что артист стал очередной «боксёрской грушей».





Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк призвал «отменить» Данилко, который отказался переводить свои песни на украинский язык.





«Им надо найти очередную мишень, очередную боксёрскую грушу, по которой будут стучать. И вдруг случился Андрей Данилко, потому что спел на русском языке. Нашли на кого срываться», – заявил Дзюник в беседе с aif.ru.