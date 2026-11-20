20 ноября 2026, 14:29

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что верит в новогодние чудеса с детства

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему верит в исполнение желаний в Новый год.





В беседе с Общественной Службой Новостей Анастасия призналась, что всегда с нетерпением ждёт новогодних праздников.

«Почему я верю, что загаданные желания в Новый год исполняются? Потому что, будучи маленькой девочкой, я загадала стать великой балериной. Как видите — мечта исполнилась. А теперь я мечтаю, чтобы мы смогли с Аришей наладить отношения, мы всё-таки мама и дочка, и хотелось бы, чтобы у нас с ней всё было хорошо. Я верю, что мы выберемся из кризиса и поймём друг друга», — сказала Волочкова.