Анфиса Чехова раскрыла неожиданные предложения пластических хирургов
Анфиса Чехова заявила в личном блоге, что не намерена прибегать к пластической хирургии.
48-летняя телеведущая рассказала, что клиники постоянно предлагают ей операции.
«В последнее время мне то и дело пишут и звонят из клиник пластической хирургии. Говорят: «Анфиса, давайте сделаем какую‑нибудь операцию — и ещё заплатим за это». При этом многие люди годами копят на такие вмешательства, а я отказываюсь. Я очень люблю себя и своё лицо — и не готова бездумно его менять», — сообщила Чехова.Ранее стало известно, что Анфиса Чехова закрыла свой проект о женских практиках. Причиной стало отсутствие времени.