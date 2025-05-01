«Мечта не сбылась»: Виктория Дайнеко недовольна отсутствием дочерей мужа свадьбе

Виктория Дайнеко (фото: Instagram* @victoriadaineko)
Виктория Дайнеко в минувшее воскресенье вышла замуж за 38-летнего бизнесмена Беркели Овезова. Несмотря на то, что артистка уже была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом, от которого воспитывает дочь Елизавету, именно эта свадьба стала для неё первым торжеством с соблюдением всех ритуалов.
Невеста подготовила для торжества дизайнерское платье из нежного натурального шёлка цвета слоновой кости.
Всё было прекрасно, но для полного счастья Виктории не хватило присутствия двух дочерей своего избранника от прежних отношений, которые проигнорировали торжество отца. Дело в том, что Овезов оставил детей и их мать и до сих пор оспаривает через суд размер алиментов на содержание дочерей.
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*запрещён в РФ
Всё было прекрасно, но для полного счастья Виктории не хватило присутствия двух дочерей своего избранника от прежних отношений, которые проигнорировали торжество отца. Дело в том, что Овезов оставил детей и их мать и до сих пор оспаривает через суд размер алиментов на содержание дочерей.
«Мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы все дети присутствовали на мероприятии, но, к сожалению, нам не удалось. Дочек мужа очень не хватало. Больше всего мы их ждали на свадьбе, но мечта не сбылась», – пожаловалась Виктория в беседе с изданием StarHitЗато её девятилетняя дочь Лиза сделала прекрасный подарок маме – перед самым торжеством они записали дуэтом песню «Белые кораблики» Игоря Матвиенко.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова