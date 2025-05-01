«Я как Волочкова, никогда не бываю одна»: Таня Терешина рассказала о новой любви и возвращении в шоу-бизнес

Татьяна Терешина (фото: Instagram* @tanya_tereshina)
Последние несколько лет имя Тани Терешиной редко появляется в медиапространстве. Но теперь бывшая солистка группы Hi-Fi решила триумфально вернуться в шоу-бизнес.
Певица, все эти годы занимавшаяся воспитанием детей, откровенно рассказала о личной жизни. За плечами Терешиной брак с бизнесменом Олегом Курбатовым, который младше её на 16 лет. Выяснилось, что сейчас сердце артистки не свободно, но она не спешит вновь связать себя узами брака.
Пока у Терешиной нет насыщенного концертного графика, но, тем не менее, она продолжает жить на широкую ногу.
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«У меня есть мужчина. У меня всегда есть мужчина. Мне кто-то сказал, что ты как Волочкова – никогда не бываешь одна. Замуж не позвал, но и зачем, я замуж не хочу», – поделилась Терешина в «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко на Musicbox.Татьяна призналась, что далеко не все старожилы отечественного шоу-бизнеса были рады её возвращению. Но певица отметила, что намерена обзавестись новым кругом общения.
Пока у Терешиной нет насыщенного концертного графика, но, тем не менее, она продолжает жить на широкую ногу.
«У меня вокруг половина людей – жены миллиардеров. Я живу такой красивой жизнью, вам и не снилось. Мне все время что-то дарят», – похвасталась вернувшаяся звезда.Читайте также:
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Анастасия Чинкова