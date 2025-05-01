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«Я как Волочкова, никогда не бываю одна»: Таня Терешина рассказала о новой любви и возвращении в шоу-бизнес

Таня Терешина рассказала о возвращении в шоу-бизнес
Татьяна Терешина (фото: Instagram* @tanya_tereshina)

Татьяна Терешина (фото: Instagram* @tanya_tereshina)

Последние несколько лет имя Тани Терешиной редко появляется в медиапространстве. Но теперь бывшая солистка группы Hi-Fi решила триумфально вернуться в шоу-бизнес.
Певица, все эти годы занимавшаяся воспитанием детей, откровенно рассказала о личной жизни. За плечами Терешиной брак с бизнесменом Олегом Курбатовым, который младше её на 16 лет. Выяснилось, что сейчас сердце артистки не свободно, но она не спешит вновь связать себя узами брака.

«У меня есть мужчина. У меня всегда есть мужчина. Мне кто-то сказал, что ты как Волочкова – никогда не бываешь одна. Замуж не позвал, но и зачем, я замуж не хочу», – поделилась Терешина в «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко на Musicbox.
Татьяна призналась, что далеко не все старожилы отечественного шоу-бизнеса были рады её возвращению. Но певица отметила, что намерена обзавестись новым кругом общения.

Пока у Терешиной нет насыщенного концертного графика, но, тем не менее, она продолжает жить на широкую ногу.

«У меня вокруг половина людей – жены миллиардеров. Я живу такой красивой жизнью, вам и не снилось. Мне все время что-то дарят», – похвасталась вернувшаяся звезда.
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*запрещён в РФ
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#россия
Кристине Орбакайте в ближайшее время могут запретить въезд в Россию
01 мая 2025, 18:35

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Продюсер Сергей Дворцов выдвинул предположение, что певице Кристине Орбакайте могут в ближайшее время запретить въезд в Россию. Об этом он сообщил в беседе с URA.ru.
Шоумен предположил, что причиной для принятия таких мер может быть супруг её матери Аллы Пугачёвой, который уже признан Минюстом РФ иноагентом.

«С завтрашнего дня ужесточают правила, касающиеся иноагентов. А её так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию», – подчеркнул Дворцов.
В настоящее время исполнительница проживает с семьёй в США.

Накануне власти Латвии запретили Орбакайте въезд в страну, заявив, что её присутствие создаёт угрозу для нацбезопасности.

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*запрещён в РФ
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#певица
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Екатерина Волкова раскрыла, почему купила 14-летней дочери квартиру в Москве
Екатерина Волкова купила дочери квартиру, чтобы у нее было свое пространство
01 мая 2025, 18:10

Екатерина Волкова с дочерью Елизаветой (Фото: Инстаграм* @volkovihome)

Екатерина Волкова сделала дочери роскошный подарок — апартаменты в Москве. Актриса уверена, что собственное жилье поможет девочке в будущем начать самостоятельную жизнь и не бояться совершать ошибки.
Екатерина Волкова полгода молчала о том, что купила недвижимость в столице. Недавно актриса рассказала о радостном событии в личном блоге и отметила, что апартаменты в высотке они с супругом Андреем Карповым приобрели не для себя, а для 14-летней дочери Елизаветы.

Со слов звезды «Ворониных», они с возлюбленным давно хотели, чтобы у девочки был «свой уголок» в Москве. В настоящее время они все вместе проживают в загородном доме, ипотеку за который пара выплачивала несколько лет.

«Мы воспитываем девушку, которая скоро (относительно, но все же) захочет вылететь из родительского гнездышка. Хотим, чтобы она училась, росла и реализовывалась без вопросов «где жить, на что снимать квартиру?» в голове. Чтобы у нее была своя база, надежный тыл и пространство, где можно ошибаться, мечтать и строить планы», — объяснила Волкова в соцсетях.

Екатерина осознает, что им с Андреем вновь придется годами выплачивать ипотеку, но ради будущего Елизаветы они готовы снова войти в эту «игру».

«Если когда-нибудь появляется возможность подарить ребенку свой уголок, я верю, что это стоит сделать», — заключила актриса.

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Похудевший Шура обратился к подписчикам после исчезновения из соцсетей
Певец Шура заявил, что исчез из соцсетей для похудения перед юбилеем
01 мая 2025, 17:45

Шура (Фото: Инстаграм* @shuramedvedev)

Певец Шура впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками в соцсетях. Он пояснил, что не общался с фолловерами, поскольку худел и приводил себя в порядок.
Артист весьма активно развивает личный блог. Но этой весной он начал все реже делиться фотографиями. Выяснилось, что Шура делал это намеренно, потому что занимался своей фигурой. Со слов вокалиста, он желает хорошо выглядеть в свой юбилей. 20 мая Шуре исполнится 50 лет.

«Не выходил в соцсети, немножко худел, немножко приводил себя в порядок. Сейчас выгляжу очень хорошо. Спасибо, всех люблю!», — подчеркнул исполнитель.

Шура (Фото: Инстаграм* @shuramedvedev)


Кстати, певец уже рассказывал, что лучшим подарком для него к празднику будет звание заслуженного артиста России. Публика знает Шуру по хитам «Твори добро», «Не верь слезам», «Холодная луна» и иным.

Стоит напомнить, что перед своей пропажей из соцсетей артист стал участником скандала. В инфополе распространились сообщения, что он отказался петь на одной сцене с Катей Лель. Однако Шура опроверг это и объявил, что кто-то пытается вовлечь его имя в разборки.

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#похудение
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Муцениеце с Дрангой и дочерью прокатилась в кабриолете на курорте – видео
01 мая 2025, 17:37

Петр Дранга, Агата Муцениеце с дочерью Мией (фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце отправилась в отпуск с дочерью Мией от Павла Прилучного и новым возлюбленным Петром Дрангой. 36-летняя актриса порадовалась прекрасной погоже на курорте и совестной авто-прогулке с близкими.
Муцениеце после тяжёлого развода с Прилучным снова счастлива в личной жизни. В прошлом году актриса раскрыла роман с музыкантом Дрангой. 41-летний аккордеонист-виртуоз ни разу не был женат и не имеет детей.

Агата опубликовала в личном блоге атмосферное видео из путешествия. Вместе с Петром и Мией она прокатилась в кабриолете по живописным местам.


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«Я создан не для работы»: Шаляпин провокационно поздравил россиян с 1 мая
Прохор Шаляпин поздравил россиян с 1 мая, заявив, что не создан для труда
01 мая 2025, 17:12

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин провокационно поздравил россиян с Праздником труда. Артист в личном блоге опубликовал ролик, где лежит на кровати с балдахином и держит в руке бокал.
«Друзья мои, мир, труд, май! С 1 мая Вас, друзья! Трудитесь всё, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», – заявил Шаляпин.
Ранее артист рассказал, что купил и полностью отдел двухкомнатную квартиру для мамы в Подмосковье. Шаляпин перевёз родительницу из Волгограда поближе к себе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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