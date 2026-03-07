«Мечтал изувечить их»: в Сети возмутились словами Влада Топалова о питомцах бывшей жены
Певец Влад Топалов оказался в центре обсуждения после того, как пользователи сети вспомнили его старое интервью восьмилетней давности. Об этом сообщает Super.
Речь идёт о выпуске шоу «Секрет на миллион», где артист общался с ведущей Лерой Кудрявцевой.
В разговоре Топалов вспоминал свой брак с Ксенией Данилиной и признался, что в тот период испытывал сильное раздражение из-за её собак. По словам певца, питомцы были плохо воспитаны и доставляли ему много неудобств.
Фразы артиста о том, что он хотел бы их «изувечить», потому что ненавидел, вызвали волну критики в интернете: пользователи посчитали такие высказывания недопустимыми по отношению к животным. В обсуждениях также упоминали супругу Топалова — телеведущую Регину Тодоренко, отмечая, что скандал затронул и её.
