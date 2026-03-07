«Нельзя гнать самогон»: Звезда «6 кадров» шокировала публику новым лицом

07 марта 2026, 20:38

Звезда «6 кадров» Галина Данилова похудела и увеличила губы

Галина Данилова (Фото: Instagram* @galina_danilova_official)

Актриса Галина Данилова, известная по скетч-шоу «6 кадров», предстала в новом образе в эфире программы «Хватит слухов!» на канале ТВЦ. 57-летняя артистка кардинально изменила внешность: она значительно похудела и увеличила объём губ.





В студии Данилова рассказала о переменах в рационе. По её словам, теперь она исключила из питания некоторые продукты.

«Как мне сказали: всё, на чём можно гнать самогонку, теперь нельзя. Ни свеклу, ни картошку, ни пшеницу», — поделилась актриса.