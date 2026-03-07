«Нельзя гнать самогон»: Звезда «6 кадров» шокировала публику новым лицом
Звезда «6 кадров» Галина Данилова похудела и увеличила губы
Актриса Галина Данилова, известная по скетч-шоу «6 кадров», предстала в новом образе в эфире программы «Хватит слухов!» на канале ТВЦ. 57-летняя артистка кардинально изменила внешность: она значительно похудела и увеличила объём губ.
В студии Данилова рассказала о переменах в рационе. По её словам, теперь она исключила из питания некоторые продукты.
«Как мне сказали: всё, на чём можно гнать самогонку, теперь нельзя. Ни свеклу, ни картошку, ни пшеницу», — поделилась актриса.В социальных сетях обновленная внешность знаменитости вызвала активное обсуждение. Часть подписчиков обратила внимание, что на откровенных телевизионных кадрах Данилова выглядит иначе, чем на своих обработанных фото в Instagram*.
Пользователи пишут, что актриса лишилась прежней естественности и «фирменных» щёчек. Известно, что ранее Данилова делала круговую подтяжку лица и корректировку век, чтобы остановить возрастные изменения и чувствовать себя комфортно.