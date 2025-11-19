«Не рискую вернуться, но очень скучаю»: Никита Пресняков рассказал о тяжелой травме

19 ноября 2025, 11:29

Никита Пресняков поделился тревожными новостями о своём здоровье

Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

В своём блоге артист рассказал, что уже четыре года живёт с травмой руки, которая не даёт ему вернуться к одному из любимых увлечений — скейтбордингу.

В опубликованном видео Никита показал архивные кадры, где он выполняет сложные трюки на доске. Сейчас, признаётся артист, он не может позволить себе прежнюю активность.





«У меня четвёртый год травмы руки. Из-за этого не рискую вернуться на доску, но сильно скучаю. Мне снится, как я катаюсь», — поделился Пресняков.