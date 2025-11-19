«Не рискую вернуться, но очень скучаю»: Никита Пресняков рассказал о тяжелой травме
Никита Пресняков поделился тревожными новостями о своём здоровье
33-летний Никита Пресняков, обеспокоил поклонников признанием о затянувшихся проблемах со здоровьем.
В своём блоге артист рассказал, что уже четыре года живёт с травмой руки, которая не даёт ему вернуться к одному из любимых увлечений — скейтбордингу.
В опубликованном видео Никита показал архивные кадры, где он выполняет сложные трюки на доске. Сейчас, признаётся артист, он не может позволить себе прежнюю активность.
«У меня четвёртый год травмы руки. Из-за этого не рискую вернуться на доску, но сильно скучаю. Мне снится, как я катаюсь», — поделился Пресняков.По словам музыканта, желание снова заняться экстремальным спортом остаётся очень сильным, но риск ухудшить состояние слишком высок — и он старается беречь себя.
Напомним, что в мае 2025 года Пресняков также рассказывал, что врачи диагностировали у него лёгкую форму синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Расстройство может усложнять концентрацию, эмоциональную стабильность и выполнение повседневных задач, и хотя чаще всего проявляется в детстве, диагноз могут поставить и взрослому человеку.