«Мечтаю о трёхдневной рабочей неделе»: Хабенский рассказал о своей загруженности

08 октября 2026, 20:56

Константин Хабенский признался, что хочет работать всего три дня в неделю

Константин Хабенский (Фото: кадр из сериала «Метод»)

Константин Хабенский рассказал в шоу «УТРО. ТНТ» о плотном рабочем графике и признался, что хотел бы иметь больше времени для отдыха и личных дел.





Актёр и художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова отметил, что давно шутит о желании перейти на трёхдневную рабочую неделю. При этом Хабенский подчеркнул, что сокращение рабочих дней не должно сказываться на качестве работы и результатах. По его мнению, многое в этом вопросе зависит от людей, которые находятся рядом и помогают справляться с большим количеством задач.





«Я всегда шучу и продолжаю шутить о том, что у меня мечта перейти к трехдневной рабочей неделе и всем этого желаю, но чтобы дело от этого не страдало и ты не был привязан к нему уж настолько, а это все зависит от команды, которая рядом с тобой», — поделился он.