«Мощный персонаж»: Бердников рассказал, кого хочет видеть на «Фабрике звезд»
Александр Бердников вспомнил, как сам пришел на «Фабрику звезд» совсем молодым. На тот момент артисту было всего 19 лет. Теперь участник первого сезона проекта сам окажется по другую сторону — Бердников войдет в состав жюри кастинга нового сезона. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Продюсером обновленной «Фабрики звезд» выступает Игорь Матвиенко. По словам Бердникова, возрастное ограничение до 25 лет вполне оправданно, ведь именно в таком возрасте, как он считает, артистам еще проще раскрыться и пройти серьезную школу шоу-бизнеса.
При этом одного вокала для попадания на телевидение, по мнению Александра, недостаточно. Он признался, что во время кастинга будет обращать внимание не только на музыкальные способности претендентов, но и на их индивидуальность и харизму.
«До 25 — это нормально (про ограничение в возрасте), мне было 19, когда мы пришли. Я буду сидеть на кастинге в жюри. Отбор будет крутой. Для меня важно, чтобы был классный персонаж. Много вокалистов, но неинтересных. Для телевидения важно, чтобы был мощный персонаж. Вокалисты есть на "Голосе"», — заявил солист «Корней».