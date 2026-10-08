«Мощный персонаж»: Бердников рассказал, кого хочет видеть на «Фабрике звезд»

08 октября 2026, 20:11

Александр Бердников войдет в жюри новой «Фабрики звезд»

Александр Бердников (Фото: Instagram* / @sashaberdnikov)

Александр Бердников вспомнил, как сам пришел на «Фабрику звезд» совсем молодым. На тот момент артисту было всего 19 лет. Теперь участник первого сезона проекта сам окажется по другую сторону — Бердников войдет в состав жюри кастинга нового сезона. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Продюсером обновленной «Фабрики звезд» выступает Игорь Матвиенко. По словам Бердникова, возрастное ограничение до 25 лет вполне оправданно, ведь именно в таком возрасте, как он считает, артистам еще проще раскрыться и пройти серьезную школу шоу-бизнеса.



При этом одного вокала для попадания на телевидение, по мнению Александра, недостаточно. Он признался, что во время кастинга будет обращать внимание не только на музыкальные способности претендентов, но и на их индивидуальность и харизму.





«До 25 — это нормально (про ограничение в возрасте), мне было 19, когда мы пришли. Я буду сидеть на кастинге в жюри. Отбор будет крутой. Для меня важно, чтобы был классный персонаж. Много вокалистов, но неинтересных. Для телевидения важно, чтобы был мощный персонаж. Вокалисты есть на "Голосе"», — заявил солист «Корней».