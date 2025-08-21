«Мечтаю об этом»: Дарья Пынзарь вновь ложится под нож пластического хирурга
Блогер Дарья Пынзарь хочет избавиться от грыж под глазами с помощью пластики
Дарья Пынзарь рассказала, что готовится к новой пластической операции. Бизнесвумен хочет сделать нижнюю блефаропластику, чтобы исправить последствия старых «уколов красоты».
По ее словам, под глазами появились грыжи после растворения филлеров в лице. Телезвезда отказалась от их повторного введения, так как они притягивают воду и вызывают отеки. Именно по этой причине она решилась вновь лечь на операционный стол. На консультации хирург заверил, что такая манипуляция поможет ей избавиться от проблемы.
«Завтра уже иду сдавать анализы. Решилась за один день. Мечтаю об этом! Пожелайте удачи!» — написала девушка в своем телеграм-канале.К слову, это не первая пластика экс-участницы «Дома-2» — ранее она делала подтяжку лица от второго подбородка и коррекцию груди после родов.