«Медаль из шоколада»: В Госдуме нашли «достойную» награду для Егора Крида
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал присвоение рэперу Егору Криду звания заслуженного артиста Башкортостана. Парламентарий предложил наградить артиста шоколадной медалью. Информацию об этом распространило издание «Абзац».
Звание Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) получил после концерта в Уфе. Милонов отметил, что ему сложно оценивать действия властей региона, но лично он не понимает, за какие заслуги рэпера удостоили такой награды.
«В данном случае, слава Богу, не Санкт-Петербург. Может, он в Башкирии поёт что-то необычное. Лично я не вижу вообще там искусства. Люди хотят — присваивают. Можно общественную медаль большую дать, например, как «лучшему певцу за победу в караоке-состязаниях» из картона вырезают. Шоколадную можно медаль ему дать», — высказался Милонов.Депутат заявил, что Егор Крид исполняет «попсу», которая сегодня есть, а завтра её уже нет. По его мнению, рэпер не сделал вклад в русское искусство.