«Медаль из шоколада»: В Госдуме нашли «достойную» награду для Егора Крида

21 октября 2025, 14:23

Депутат Виталий Милонов предложил наградить Егора Крида шоколадной медалью

Егор Булаткин (Фото: Telegram @egorkreed)

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал присвоение рэперу Егору Криду звания заслуженного артиста Башкортостана. Парламентарий предложил наградить артиста шоколадной медалью. Информацию об этом распространило издание «Абзац».





Звание Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) получил после концерта в Уфе. Милонов отметил, что ему сложно оценивать действия властей региона, но лично он не понимает, за какие заслуги рэпера удостоили такой награды.

«В данном случае, слава Богу, не Санкт-Петербург. Может, он в Башкирии поёт что-то необычное. Лично я не вижу вообще там искусства. Люди хотят — присваивают. Можно общественную медаль большую дать, например, как «лучшему певцу за победу в караоке-состязаниях» из картона вырезают. Шоколадную можно медаль ему дать», — высказался Милонов.