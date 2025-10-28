«Проскакивает фрикативное «г»: Никас Сафронов рассказал, как вычисляет телефонных мошенников

28 октября 2025, 19:12

Художник Никас Сафронов изобрел свой способ борьбы с телефонными мошенниками

Никас Сафронов (Фото: Телеграм/nikas_safronov)

Художник Никас Сафронов изобрел собственный способ борьбы с телефонными мошенниками. Своим опытом он поделился с Общественной Службой Новостей.





Мастер отметил, что неоднократно становился жертвой аферистов — они пытались похитить его данные и оформить на него кредит. По словам портретиста, злоумышленники звонили так часто, что теперь он вычисляет их по нескольким признакам.

«Заметил, что некоторые из них, если они жители соседнего государства, говорят на своем варианте русского языка. То есть проскакивает фрикативное «г», звонящие неправильно ставят ударения, путаются в названиях российских городов и улиц. Всегда нужно уточнять, откуда именно звонят так называемые сотрудники ФСБ или Центрального банка, если начинают плыть, значит, вас пытаются обмануть», — сказал Сафронов.

«Особенно хочется наших пожилых граждан предупредить: не будет сотрудник спецслужб звонить простому человеку. Не верьте, когда вас властным голосом пытаются убедить в том, что уже заведено уголовное дело и за вами едут опера. Это просто страшилки и манипуляции», — заверил Сафронов.