Дмитрий Тарасов раскритиковал за усталось Костенко, родившую ему четверых детей
Дмитрий Тарасов раскритиковал свою супругу Анастасию Костенко в совместном видео, которое пара сняла в автомобиле. 38-летний спортсмен упрекнул мать своих четверых детей в излишней лени. Об этом пишет издание «StarHit».
По словам Дмитрия, его жена слишком поздно просыпается и недостаточно хорошо справляется с домашними обязанностями. С его точки зрения, вставать каждый день в шесть или полседьмого — недостаточно рано.
«Ты поздно встаешь. Надо вставать утром, заряжаться и идти. А так что спать…», — поразился Тарасов.Анастасия же в клипе пыталась объяснить, что еще не восстановилась после рождения четвертого ребенка.
Спать у Костенко хорошо не выходит, потому что приходится заботиться о детях. Это выматывает. А «зарядиться» утром сложно, когда с первых секунд кажется, что уже «разряжен».
Тарасов остался непреклонен в своих претензиях, хотя под конец клипа улыбнулся вместе с женой. Изначально он выглядел в ролике серьезным и немного недовольным, в отличие от Анастасии, которая сразу начала запись с позитива.
Ранее Костенко признавалась, что «еле живет» в осеннюю погоду. Ее часто клонит в сон, также холодное время года влияет на ее настроение.