Дмитрий Тарасов раскритиковал за усталось Костенко, родившую ему четверых детей

29 октября 2025, 05:07

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: Instagram* @kostenko.94)

Дмитрий Тарасов раскритиковал свою супругу Анастасию Костенко в совместном видео, которое пара сняла в автомобиле. 38-летний спортсмен упрекнул мать своих четверых детей в излишней лени. Об этом пишет издание «StarHit».





По словам Дмитрия, его жена слишком поздно просыпается и недостаточно хорошо справляется с домашними обязанностями. С его точки зрения, вставать каждый день в шесть или полседьмого — недостаточно рано.





«Первые дни чисто из интереса»: Костенко призналась, что проверяет телефон Тарасова

«Ты поздно встаешь. Надо вставать утром, заряжаться и идти. А так что спать…», — поразился Тарасов.