«Она и грудь делала, и лицо кроила»: Вера Сотникова поделилась архивным фото с Лерой Кудрявцевой

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @letatv)
Актриса Вера Сотникова в соцсетях показала архивное фото, на котором она позирует вместе с Лерой Кудрявцевой. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков и спровоцировал разговоры о многочисленных пластических операциях 53-летней телеведущей.
«Знали бы мы тогда сколько сюрпризов нам преподнесет еще жизнь!» — подписала фотографию 20-летней давности актриса.
В кадре Кудрявцева и Сотникова запечатлены обнимающимися. Подписчики обратили внимание, что Вера с годами стала лишь краше. При этом Лера, со слов комментаторов, сильно изменилась. В частности, многие начали обсуждать нос Леры, который с годами стал короче и уже.
Лера Кудрявцева и Вера Сотникова (Фото: Инстаграм* @sotnikova4141)
«У Леры нос не свой, оказывается»; «Лера вся новая: и нос, и лицо», «Она и грудь делала, и лицо кроила», — высказались подписчики Сотниковой.
При этом сама телеведущая признавалась, что правда делала маммопластику, однако избавилась от имплантов после того, как один из них порвался. Операции на лице, по словам Кудрявцевой, она не делала.
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*Запрещен в РФ
Ольга Енгалычева