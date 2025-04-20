«Подарок? Ну, развод»: Валерия вспомнила о побеге из дома и расставании с Александром Шульгиным

Валерия (Фото: Телеграм @valeriyaofficial)
Валерия откровенно рассказала про развод с композитором Александром Шульгиным.
Валерия и Александр поженились в 1993 году, а в 2002-м певица ушла от мужа. Артистка пошутила, что развод стал неприятным подарком для ее родных и близких, так как с Шульгиным они расстались перед новогодними праздниками.
Исполнительница хита «Часики» вспомнила о том дне, когда ей удалось уйти от экс-супруга: она сбежала из дома и пошла к ближайшей дороге ловить попутчика. Один из проезжающих автомобилей остановился возле артистки, после чего водитель тут же отвез ее к медикам. Однако помощь ей оказывать не хотели, а только посоветовали отправиться к травмпункт по месту прописки.
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«Я уже была на пороге развода… Подарок? Ну, развод. Заявление о разводе неприятным презентом могло быть. Это было на Новый год, такой новогодний подарок», — призналась супруга Иосифа Пригожина.
Исполнительница хита «Часики» вспомнила о том дне, когда ей удалось уйти от экс-супруга: она сбежала из дома и пошла к ближайшей дороге ловить попутчика. Один из проезжающих автомобилей остановился возле артистки, после чего водитель тут же отвез ее к медикам. Однако помощь ей оказывать не хотели, а только посоветовали отправиться к травмпункт по месту прописки.
«Захожу такая — вся в синяках, черная. И мне говорят: «Где прописаны? В Москве? Тогда вам надо ехать по своему адресу, на Автозаводскую», — делилась Валерия в шоу «Секрет на миллион».
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Ольга Енгалычева