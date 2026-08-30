Достижения.рф

«Папу проси»: Виктория Боня возмутилась финансовыми запросами 14-летней дочери

Боня рассказала о споре с дочерью из-за карманных расходов и дорогих покупок
Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Виктория Боня в личном блоге поделилась подробностями конфликта с дочерью Анджелиной на фоне финансовых вопросов.



Поводом для разногласий стали карманные расходы: Виктория рассказала, что наследница требует новую дорогую сумку.

«Знаешь, сколько ты мне уже должна? Я сейчас покажу, сколько ты тратишь за один месяц. Я не буду тебе в твоём возрасте покупать такие дорогие вещи. Папу проси», — заявила Боня.
Бывшая участница «Дома-2» предложила Анджелине самой зарабатывать на желаемые покупки через рекламные съёмки. Однако дочь парировала, напомнив, что её отец, миллиардер Алекс Смерфит, отличается экономностью. Девушка отметила, что дарит родителям свою энергию и в ответ ожидает люксовые подарки.
Ольга Щелокова

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