«Папу проси»: Виктория Боня возмутилась финансовыми запросами 14-летней дочери
Боня рассказала о споре с дочерью из-за карманных расходов и дорогих покупок
Виктория Боня в личном блоге поделилась подробностями конфликта с дочерью Анджелиной на фоне финансовых вопросов.
Поводом для разногласий стали карманные расходы: Виктория рассказала, что наследница требует новую дорогую сумку.
«Знаешь, сколько ты мне уже должна? Я сейчас покажу, сколько ты тратишь за один месяц. Я не буду тебе в твоём возрасте покупать такие дорогие вещи. Папу проси», — заявила Боня.Бывшая участница «Дома-2» предложила Анджелине самой зарабатывать на желаемые покупки через рекламные съёмки. Однако дочь парировала, напомнив, что её отец, миллиардер Алекс Смерфит, отличается экономностью. Девушка отметила, что дарит родителям свою энергию и в ответ ожидает люксовые подарки.