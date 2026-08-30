«Ему 300 тысяч лет»: Mona оценила назначение Дмитриенко наставником «Голос.Дети»

30 августа 2026, 15:36

Mona высказалась о назначении Вани Дмитриенко наставником шоу «Голос.Дети»

Дарья Кустовская (Фото: Instagram* @mona_official)

Певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) перед сольным концертом рэпера Басты в «Лужниках» поделилась своим мнением о коллеге Ване Дмитриенко.





В беседе с «Газетой.Ru» артистка выразила уверенность, что Иван успешно справится с обязанностями наставника в шоу «Голос.Дети».

«Мне кажется, нет непосильных задач для Вани Дмитриенко. Он уже очень взрослый человек. Ему уже 300 тысяч лет, мне кажется, по опыту, по тому, как он себя позиционирует. Он очень классный», — заявила певица.