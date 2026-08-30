«Ему 300 тысяч лет»: Mona оценила назначение Дмитриенко наставником «Голос.Дети»
Mona высказалась о назначении Вани Дмитриенко наставником шоу «Голос.Дети»
Певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) перед сольным концертом рэпера Басты в «Лужниках» поделилась своим мнением о коллеге Ване Дмитриенко.
В беседе с «Газетой.Ru» артистка выразила уверенность, что Иван успешно справится с обязанностями наставника в шоу «Голос.Дети».
«Мне кажется, нет непосильных задач для Вани Дмитриенко. Он уже очень взрослый человек. Ему уже 300 тысяч лет, мне кажется, по опыту, по тому, как он себя позиционирует. Он очень классный», — заявила певица.Напомним, что Дмитриенко получил статус самого юного наставника за всю историю проекта «Голос.Дети». Сам он ранее предположил, что участие в шоу станет для него серьёзным эмоциональным испытанием. Певец объяснил это тем, что взаимодействие с юными вокалистами требует особой чуткости и деликатности.