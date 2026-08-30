Стало известно, откажется ли рэпер Потап от русского языка ради украинцев

30 августа 2026, 17:32

Продюсер Рудченко: рэпер Потап не откажется от русского языка

Алексей Потапенко (Фото: Instagram* @realpotap)

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко сообщил, что рэпер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) не откажется от песен на русском языке из-за критики на Украине.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что без русскоязычной аудитории карьера музыканта потеряет перспективу.

«Логично, что Потап придерживается русского языка, потому как его хит «Чумачечая весна» прежде всего разошёлся на русскоязычную аудиторию. По сути, он стал звездой такого масштаба именно благодаря ей. Потап не может отказаться от языка, потому как с другим контентом ему нужно заново выстраивать карьеру», — отметил продюсер.