Меган Фокс ограничила личную жизнь экс-бойфренда ради дочери
Меган Фокс, недавно родившая дочь от Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера), запретила ему флиртовать с другими девушками. Актриса, расставшаяся с рэпером из-за его измен, испытывает к бывшему избраннику сложные чувства.
Окружение Меган также обеспокоено ее отношениями с Колсоном. Друзья считают, что он причиняет ей боль и просят ее прекратить общение, уверяя, что она достойна большего. Пишет источник In Touch Weekly.
Фотомодель также заявила, что роман с Machine Gun Kelly никогда не был для нее чем-то серьезным, а известие о беременности стало неожиданным, но приятным сюрпризом.
Читайте также: