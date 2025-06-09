Меган Фокс ограничила личную жизнь экс-бойфренда ради дочери

09 июня 2025, 14:10

Меган Фокс ( Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова )

Меган Фокс, недавно родившая дочь от Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера), запретила ему флиртовать с другими девушками. Актриса, расставшаяся с рэпером из-за его измен, испытывает к бывшему избраннику сложные чувства.