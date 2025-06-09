«У нас нерест всегда»: Лариса Гузеева показала беременную коллегу на закрытии сезона «Давай поженимся!»

09 июня 2025, 13:33

Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева показала коллег на закрытии сезона

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Сегодня Лариса Гузеева сообщила о завершении очередного сезона свадебного ток-шоу «Давай поженимся!». В студии для сотрудников устроили праздник с угощениями. Телеведущая поделилась видео с коллегами на своей странице в Instagram*.







«Мы закрываем сезон и уходим в отпуск. Вот наши девочки-редакторы», — рассказала Лариса.

«Вот видите, пришла на работу, а у нас нерест всегда. У нас никто из девочек не остается одинокими», — пошутила Гузеева.