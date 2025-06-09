«У нас нерест всегда»: Лариса Гузеева показала беременную коллегу на закрытии сезона «Давай поженимся!»
Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева показала коллег на закрытии сезона
Сегодня Лариса Гузеева сообщила о завершении очередного сезона свадебного ток-шоу «Давай поженимся!». В студии для сотрудников устроили праздник с угощениями. Телеведущая поделилась видео с коллегами на своей странице в Instagram*.
«Мы закрываем сезон и уходим в отпуск. Вот наши девочки-редакторы», — рассказала Лариса.Затем звезда фильма «Жестокий романс» приблизила камеру к беременной коллеге с внушительным животом.
«Вот видите, пришла на работу, а у нас нерест всегда. У нас никто из девочек не остается одинокими», — пошутила Гузеева.Она также представила других членов команды, которые, оставаясь за кадром, участвуют в съемках проекта. Многих из них поклонники увидели впервые. Среди них был и режиссер, с которым актриса работает уже семнадцать лет.
Свадебное ток-шоу «Давай поженимся!» выходит на Первом канале с 2008 года. В программе участники выбирают себе пару из трех претендентов. В студии собираются их родственники и друзья, выступающих в роли сватов и советчиков.
*Запрещен в РФ