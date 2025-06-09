«Новое платье было всё перепачкано в кровище»: юбилей Анжелики Агурбаш закончился серьёзной дракой

09 июня 2025, 12:11

Анжелика Агурбаш рассказала о юбилее, закончившемся кровавой дракой

Анжелика Агурбаш (фото: Instagram* @angelicaagurbash)

Анжелика Агурбаш рассказала о своём юбилее, который она отпраздновала в Красногорске. Оказалось, что праздник омрачило поведение двух мужчин, которые устроили драку.





Певица отметила 55-летие в конце мая. Она пригласила в загородный дом 80 человек, включая звёздных гостей. Среди них были актёр Эммануил Виторган с женой Ириной. Однако были и двое незнакомых Агурбаш мужчин, которые и дебоширили на празднике.



Анжелика рассказала, что всё произошло в конце мероприятия, когда все уже были нетрезвые. Один из мужчин случайно задел другого, и тот решил отомстить. Началась драка, во время которой гость упал и чуть не получил серьёзную травму.



Из-за драки дорогое платье Агурбаш оказалось испачако кровью. По её словам, мужчин еле удалось разнять и отправить по домам.





«Моё новое платье, которое я только надела после полуночи, было всё перепачкано в кровище. Кровавые пятна были везде – даже на дверях и воротах. Я потом ещё долго находилась в состоянии стресса», – поделилась артистка в интервью «Экспресс газете».