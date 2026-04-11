Меган Фокс окончательно разорвала отношения с Machine Gun Kelly
Меган Фокс рассталась с Machine Gun Kelly из-за фото дочери
Актриса Меган Фокс окончательно рассталась с музыкантом Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер). По данным инсайдеров, отношения пары давно переживали кризис, а их ссоры становились всё более напряжёнными. Об этом сообщает US Weekly.
Рэпер пытался восстановить отношения, однако Фокс не проявила интереса к примирению. Последним поводом для разрыва стала публикация фотографии их дочери, несмотря на ранее достигнутую договорённость не делиться снимками ребёнка в соцсетях.
«Они договорились, что не будут делиться фотографиями дочери. Это было последней каплей для Меган», — отметил инсайдер.Роман пары длился с перерывами с 2020 по 2024 год. После краткого примирения во время беременности актрисы они окончательно расстались ещё до рождения дочери в марте 2025 года. Теперь, судя по всему, их отношения завершены окончательно.