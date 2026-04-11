«Нравится, когда всё чистенько»: сын Наташи Королёвой пожаловался на бытовые привычки жены
Сын певицы Наташи Королёвой, Архип Глушко, откровенно рассказал о трудностях в семейной жизни с супругой Мелиссой Волынкиной. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам молодого человека, одной из причин разногласий стали бытовые привычки жены. Архип признался, что его раздражает её невнимательность к порядку — в частности, он отметил, что Мелисса может оставлять недопитые кружки с кофе, из-за чего дома накапливается беспорядок.
«Мне нравится, когда всё чистенько», — подчеркнул он, добавив, что старается мягко обращать на это внимание супруги.Кроме того, Архип отметил, что иногда ему бывает сложно справляться с эмоциональностью жены. По его словам, Мелисса может слишком бурно выражать свои чувства, даже в радостных ситуациях, что вызывает у него дискомфорт.
Несмотря на это, речь идёт скорее о бытовых нюансах, с которыми пара учится справляться в процессе совместной жизни.