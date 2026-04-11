«Я всё ещё думаю о ней»: Джей Ло призналась, какая героиня стала для неё особенной

11 апреля 2026, 18:39

Дженнифер Лопес вспомнила роль, которую не может забыть спустя 20 лет

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Певица и актриса Дженнифер Лопес неожиданно поделилась в соцсетях воспоминаниями о своей одной из самых знаковых ролей в кино. Речь идёт о героине Марисе Вентуре из фильма «Горничная на Манхэттене», который вышел более двадцати лет назад.





Артистка призналась, что до сих пор не может отпустить этот образ. По её словам, история матери-одиночки из Бронкса, которая работает горничной и мечтает о лучшей жизни, остаётся для неё глубоко личной.





«Я всё ещё думаю о Марисе Вентуре… Она держалась так, будто всё это могло ей принадлежать», — поделилась Лопес, опубликовав архивные кадры из фильма.