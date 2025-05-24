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«Папа чувствовал себя оставленным»: Катя IOWA спела песню «Мишка» в честь своего отца

Катя IOWA посвятила песню «Мишка» своему отцу
Екатерина Иванчикова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Екатерина Иванчикова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова призналась, что посвятила песню «Мишка» своему отцу, с которым в детстве у нее не было теплых отношений. Только перед самой смертью родителя артистке удалось наладить общение с родителем.
Как оказалось, отец звезды часто был в командировках а в последствии ушел в запой. Несмотря на это, у Екатерины нет злости к нему. К тому же девушка жалеет, что теперь не может стать ближе с папой.

Написание трека «Мишка» далось Кате за четыре дня. При этом создание песни было нелегким.

«Сидишь, смотришь на лист и ничего не можешь создать, но ты заставляешь себя сидеть над ним, потому что внутри накопившееся чувство, которое нужно сублимировать в творчество», — цитирует Иванчикову 5tv.

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Таким образом Екатерине удалось выразить в творчестве недосказанность, накопившуюся у нее внутри. Певица проговорила проблемы с отцом, с которым не удалось это сделать при жизни. К тому же Катя объяснила, почему исполнила песню без музыки.

«Потому что никого не должно быть кроме меня. Это моя проблема, это мой папа, это я. И я должна с ним стоять лицом к лицу и говорить с ним», — отметила звезда.

В своем интервью вокалистка порассуждала о проблемах, с которыми сталкиваются многие семьи, в том числе и ее. По признанию Кати, она хочет делиться ими с поклонниками, чтобы те могли исправить ошибки и начать говорить с родными.

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«У всех всегда есть такая проблема, что в одной семье все чувствуют себя одинокими, оставленными. И папа чувствовал себя оставленным, как я потом узнала. И я чувствовала себя оставленной и не понятой. И почему мы не могли найти это слова, пока он был жив, я не знаю до сих пор. Поэтому это очень важно говорить своей аудитории, потому что они могут успеть», — говорит Катя.

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#семьи
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#отец
#интервью
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«Ни друзей, ни психологов»: Анна Асти поделилась своим одиночеством
Анна Асти: у меня не осталось ни друзей, ни психологов
24 мая 2025, 00:27

Анна Асти (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В жизни певицы Анны Асти нет психологов и друзей, в связи с чем звезде приходиться самостоятельно следить за своим ментальным здоровьем. При этом артистка не жалуется на одиночество, ведь регулярно находится в диалоге с самой собой.
«Я самостоятельно слежу за своим ментальным здоровьем, ни друзей, ни психологов у меня не осталось. Нужно уметь справляться, помогать себе самостоятельно», — рассказала Анна 5-tv.

Помимо этого Асти отметила, что жизнь человека становится проще, когда он учится слушать и чувствовать себя. К тому же Анна дала совет своим поклонникам, которым певица предложила больше читать и развиваться, чтобы не ощущать одиночества.

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Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным
Super: Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным
23 мая 2025, 22:47

Анфиса Чехова (Фото: Instagram*/achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике со своим возлюбленным-кинопродюсером Александром Златопольским.
Как пишет Super, пару видели на вечеринке в центре столицы. Звезды были на закрытой презентации альбома крестницы Дианы Гурцкой певицы Jalagonia.

Некоторое время назад Анфиса Чехова рассказывала о физическом насилии и унижениях со стороны одного из своих бывших парней. Женщина, по ее словам, обратилась к психологу, которая заявила звезде экрана, что та сама несет ответственность за свой выбор.

«Я ушла от неё в депрессии, думая, как же так, я же пришла сюда, чтобы меня хоть кто-то пожалел», — говорила теледива в шоу Марка Бартона.
Ранее Анфиса Чехова опубликовала новое видео с бойфрендом.

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«Исполнила песню Алсу и заревела»: почему Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями
Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями от песни Алсу с непривычки
23 мая 2025, 21:48

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что музыка играет в ее жизни особую роль. Исполнительница пояснила, что «она попадает в душу», поэтому никак не получается сдержать эмоций. Однажды «фабрикантка» пела композицию своей коллеги по цеху Алсу Абрамовой. Тогда она принимала участие в подборе песен для шоу «Маска».
«Пробовала спеть на репетиции песню «А у моей любви...» Алсу, я неожиданно для себя заревела и не могла сдерживаться. Мне стало так неловко перед всей командой, что я перекрыла лицо листом бумаги с текстом. Очень неловко было за эти слезы почему-то. И только спустя какое-то время привыкла к песне и пела уже спокойно», — поделилась Виктория.
Недавно знаменитость вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Предприниматель сделал предложение возлюбленной на футбольном матче. Свадьба состоялась в прошлом месяце. В настоящее время Виктория Дайнеко готовится выступать на творческом вечере в Кремле.

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Жена Константина Эрнста назвала процедуры, которые делает у косметолога

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#мир
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#шоу-бизнес
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У Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,2 млн рублей
23 мая 2025, 21:25

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

У фигуриста Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов на сумму 1,2 миллиона рублей за нарушение ПДД. Об этом пишет Telegram-канал PostNews. У звезды несколько машин, но рекордсменом стал Range Rover, на котором 754 штрафные санкции. По данным СМИ, за год Авербух нарушил правила 1175 раз.
В основном спортсмену «прилетали» штрафы за нарушение скоростного режима (651 раз), 231 раз его оштрафовали за несоблюдение требований разметки или знаков, еще 106 раз за неправильную парковку, а за непристегнутый ремень «прилетело» 67 штрафов. Фигурист пока никак не отреагировал на новости.

Недавно общественность осудила Авербуха за слова о супруге Лизе Арзамасовой. Дошло до того, что за него вступилась сама Ксения Собчак, взявшая скандальное интервью.

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Жена Константина Эрнста назвала процедуры, которые делает у косметолога
Жена Константина Эрнста Софья делает RF-лифтинг
23 мая 2025, 20:27

Константин и Софья Эрнст (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена Константина Эрнста Софья рассказала в соцсетях, какие процедуры она делает у косметолога. Женщина подчеркнула, что красится только перед выходом на светские мероприятия, но не в обычной жизни.
«Спасибо большое за комплимент моей коже. Я делаю микроигольчатый RF-лифтинг и безоперационную блефаропластику», — поделилась супруга генерального директора Первого канала.

Софья Эрнст познакомилась с будущим избранником, когда работала в Санкт-Петербурге стилистом в шоу-руме Ульяны Сергеенко.

В середине апреля Софья Эрнст впервые показала лица своих детей. Пользователи сети назвали их «очаровательными ангелочками», добавив, что они «очень похожи на маму».

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