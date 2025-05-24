«Папа чувствовал себя оставленным»: Катя IOWA спела песню «Мишка» в честь своего отца

Екатерина Иванчикова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова призналась, что посвятила песню «Мишка» своему отцу, с которым в детстве у нее не было теплых отношений. Только перед самой смертью родителя артистке удалось наладить общение с родителем.
Как оказалось, отец звезды часто был в командировках а в последствии ушел в запой. Несмотря на это, у Екатерины нет злости к нему. К тому же девушка жалеет, что теперь не может стать ближе с папой.
Написание трека «Мишка» далось Кате за четыре дня. При этом создание песни было нелегким.
Таким образом Екатерине удалось выразить в творчестве недосказанность, накопившуюся у нее внутри. Певица проговорила проблемы с отцом, с которым не удалось это сделать при жизни. К тому же Катя объяснила, почему исполнила песню без музыки.
В своем интервью вокалистка порассуждала о проблемах, с которыми сталкиваются многие семьи, в том числе и ее. По признанию Кати, она хочет делиться ими с поклонниками, чтобы те могли исправить ошибки и начать говорить с родными.
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Написание трека «Мишка» далось Кате за четыре дня. При этом создание песни было нелегким.
«Сидишь, смотришь на лист и ничего не можешь создать, но ты заставляешь себя сидеть над ним, потому что внутри накопившееся чувство, которое нужно сублимировать в творчество», — цитирует Иванчикову 5tv.
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Таким образом Екатерине удалось выразить в творчестве недосказанность, накопившуюся у нее внутри. Певица проговорила проблемы с отцом, с которым не удалось это сделать при жизни. К тому же Катя объяснила, почему исполнила песню без музыки.
«Потому что никого не должно быть кроме меня. Это моя проблема, это мой папа, это я. И я должна с ним стоять лицом к лицу и говорить с ним», — отметила звезда.
В своем интервью вокалистка порассуждала о проблемах, с которыми сталкиваются многие семьи, в том числе и ее. По признанию Кати, она хочет делиться ими с поклонниками, чтобы те могли исправить ошибки и начать говорить с родными.
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«У всех всегда есть такая проблема, что в одной семье все чувствуют себя одинокими, оставленными. И папа чувствовал себя оставленным, как я потом узнала. И я чувствовала себя оставленной и не понятой. И почему мы не могли найти это слова, пока он был жив, я не знаю до сих пор. Поэтому это очень важно говорить своей аудитории, потому что они могут успеть», — говорит Катя.
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Иван Мусатов