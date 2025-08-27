«Показала благословение»: Агата Муцениеце рассказала о феномене во время свадьбы
Муцениеце приняла дождь с радугой за благословение природы на своей свадьбе
Актриса Агата Муцениеце поделилась впечатлениями от необычных погодных условий, которые сопровождали её церемонию бракосочетания. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.
По словам Муцениеце, во время торжества одновременно светило солнце и шёл дождь.
«Прямо во время церемонии пошёл дождь на фоне солнца, и на всё небо засверкала радуга. Как такое возможно? Это же чудо! Природа как будто показала своё благословение!» — рассказала Агата.В своём посте она также опубликовала несколько свадебных фотографий и отметила, что мероприятие было камерным. Муцениеце призналась, что обычно не любит свадьбы, поэтому для себя хотела сделать праздник максимально простым и красивым. Церемония, по её словам, была наполнена ощущением любви, тепла и счастья.
