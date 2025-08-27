«Показала благословение»: Агата Муцениеце рассказала о феномене во время свадьбы

27 августа 2025, 19:54

Муцениеце приняла дождь с радугой за благословение природы на своей свадьбе

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце поделилась впечатлениями от необычных погодных условий, которые сопровождали её церемонию бракосочетания. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.





По словам Муцениеце, во время торжества одновременно светило солнце и шёл дождь.

«Прямо во время церемонии пошёл дождь на фоне солнца, и на всё небо засверкала радуга. Как такое возможно? Это же чудо! Природа как будто показала своё благословение!» — рассказала Агата.