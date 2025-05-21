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Меган Маркл поделилась новыми фото детей в годовщину свадьбы с принцем Гарри

Меган Маркл с детьми (Фото: Инстаграм*/meghan)

Меган Маркл с детьми (Фото: Инстаграм*/meghan)

На днях Меган Маркл отметила седьмую годовщину свадьбы с принцем Гарри, опубликовав коллаж из сорока фотографий, многие из которых до сих пор не показывала.
Среди них оказался снимок 2022 года, где сын Арчи нежно целует младшую сестру Лилибет возле новогодней елки. Сейчас трогательные кадры активно обсуждают в сети — даже больше, чем свежие фото со свадьбы Меган и Гарри.
Фото: Инстаграм*/meghan
Несмотря на прежние заявления о желании оградить детей от внимания, Меган Маркл стала чаще делиться их фотографиями. Правда, лиц маленьких принца и принцессы она пока не показывает. Поклонники связывают такие перемены с падением популярности пары в США. Это, в свою очередь, угрожает бизнесу, который герцогиня пытается построить.

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«Уже учим алфавит»: жена Павла Прилучного похвасталась успехами сына
Жена Прилучного поделилась видео с 2-летним сыном Микаэлем, изучающим алфавит
21 мая 2025, 07:33

Зепюр Брутян и Микаэль (Фото: Инстаграм*/zepyur_brutyan)

Жена Павла Прилучного показала, как их двухлетний сын Микаэль изучает алфавит. Мальчик зачитывает буквы с карточек и начинающиеся на них слова. Во всем ему помогают мама и папа. Зепюр Брутян поделилась видео с занятиями в своем Instagram*.
«Нам два года — уже учим алфавит», — прокомментировала актриса.
Подписчики восторженно отреагировали на ролик, подмечая старания родителей, ум и красоту малыша. К слову, в апреле пара впервые показала лицо сына, которого ранее скрывала от публики. Тогда Брутян опубликовала трогательное поздравление с днем рождения, назвав сына любимым принцем и их (с Прилучным) жизнью.

Пара также воспитывает старшего сына — Тимофея, который живет с отцом и мачехой, не желая общаться с родной матерью Агатой Муцениеце.
«С этим сложно что-то сделать... Ничего не поможет. Все пройдут круги ада, потом станут человечнее, посмотрят на других — станут другими, но это все равно все этапы взросления ", — говорила актриса о ситуации.
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«Я год восстанавливала форму»: Мария Шумакова поделилась историей своего материнства
Мария Шумакова год восстанавливала форму после родов
21 мая 2025, 06:20

Мария Шумакова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актриса Мария Шумакова в ходе премьеры сериала «Фишер. Затмение» рассказала о времени после последних родов. Звезде пришлось год восстанавливать форму, а на следующий день после кесарева сечения она уже пошла работать.
Мария редко дает комментарии о материнстве. По ее признанию, ей год пришлось восстанавливать форму после родов. Недавно в семье Шумаковой произошло радостное событие, связанное с сыном Леонидом. Как оказалось, мальчик сделал свои первые шаги.

«Я год восстанавливала форму, но самый главный лайфхак случился совсем недавно, когда мой сын пошел. Когда все сидят, ужинают, медленно жуют, я хожу с ним. Я ем один раз в день, потому что больше времени на это у меня с ним нет», — передает слова Марии издание VOICE.

«Беременность мы тебе прервем»: Наталья Подольская рассказала, как могла потерять второго ребенка
«Беременность мы тебе прервем»: Наталья Подольская рассказала, как могла потерять второго ребенка

Как оказалось, для появления на свет Леонида Шумаковой пришлось сделать кесарево сечение. При этом уже на следующий день после него актриса пошла работать, но уже сценаристом.

«В первый день после кесарева я пошла работать. Я работала сценаристом, не снималась. Дома ты можешь потискать ребенка, начать писать и потом по новой его потискать. Естественно, мне еще и няня помогала. Я пока не уходила надолго из дома, но недавно решилась», — говорит Мария.

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«Роза Сябитова, жуткие воспоминания»: Натан высказался об участии главной свахи страны в шоу «Сокровища императора»
Натан назвал Розу Сябитову жутким воспоминанием на шоу «Сокровища императора»
21 мая 2025, 04:54

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Участник шоу «Сокровища императора» Натан рассказал об участии Розы Сябитовой в проекте. По признанию музыканта, главная сваха страны стала жутким для него воспоминанием, пусть и звезда «Давай поженимся!» продержалась на шоу всего две недели.
«Самое жуткое — это сыр тофу, который мы ели. Меня, если честно, почти стошнило! Второе место в топе — это Роза Сябитова, жуткие воспоминания!» — цитирует Натана Starhit.

При этом сама Роза тоже нелестно отзывалась об исполнителе. С первых минут старта реалити Сябитова обвиняла Натана в подлости, лицемерии, и в неразборчивости в женщинах. При чем сваха еще и восставала против правил музыканта. Последний предлагал давать «черную кошку» исключительно новичкам. Это возмутило Розу, о чем она высказалась так:

«Я в гадюшнике! В конкретном гадюшнике! И возглавляет этот гадюшник Натан. Причем, не стесняясь. Здесь нет ни чести, ни достоинства, ни порядочности. Нет никакой логики. Вы же люди, вы можете менять свое мнение. Или Натан для вас центр вселенной? Свою девочку он бережет, а остальные — расходный материал».

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Сам Натан одним из кошмарных воспоминаний назвал случай, когда произошел мини-конфликт с командой оранжевых. Поводом для скандала вновь стала «черная кошка». Последнюю вручили Дане Борисовой, на что резко отреагировала Ирина Дубцова.

«Это было, когда мы первый раз вручили „черную кошку“ Дане Борисовой. Мне в принципе это пережить было легко, но Ира очень эмоциональный человек, она все принимает близко к сердцу», — заявил Натан.

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Охранник DJ Smash разбил нос стримеру Lida во время прямой трансляции
21 мая 2025, 04:10

DJ Smash (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Охранник DJ Smash разбил нос московскому блогеру и музыканту Lida во время стрима в одном из ресторанов. Об этом рассказал сам стример в своем telegram-канале.
На канале блогер опубликовал видео, на котором он держит салфетку у носа и напевает трек DJ Smash «Новая волна». Кружок стример подписал так:

«Фото со звездой не получилось».

После случившегося звезды опубликовали совместное видео, на котором оба рассказали о случившемся. Как оказалось, охранник DJ Smash толкнул стримера, за что по итогу был уволен. Сам исполнитель навестил Lida в больнице. После этого блогер назвал DJ Smash «нормальным мужиком».

Подписчики артистов позитивно отреагировали на инцидент. Некоторые предположили, что таким образом исполнители прогрели публику перед совместным ​треком.

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«Психологически нестабильное состояние»: Бывший муж Ирины Пинчук переживает после расставания
Бывший муж Ирины Пинчук рассказал об ее нестабильном психологическом состоянии
21 мая 2025, 01:19

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)

Бывший муж Ирины Пинчук поделился в соцсетях воспоминаниями о жизни с блогером. По словам Арайа, тогда было счастливое время, особенно когда Ирина была беременна. При этом мужчина рассказал и о нестабильном эмоциональном состоянии Пинчук.
«Я, когда монтировал видео, пересматривал старые кадры, где она беременная, это первые четыре года наших отношений. Как же горели наши глаза! Это просто невероятно! Как светились! Вот по этому я скучаю», — трогательно рассказал Арай в своих соцсетях.

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При этом мужчина признался, что, скорее всего, Пинчук тяжело переносила расставание с супругом. Это он объяснил пропажей Ирины из соцсетей. Несмотря на то, что блогер имела миллионы подписчиков, девушка уже долгое время не делает новых публикаций.

«Последнее, что она выкладывала, рецепт на антидепрессанты. Ей прописала их еще год назад. Вообще весь последний год у нее эмоционально и психологически нестабильное состояние. Думаю, это заметно по многим моментам», — рассказал Арай.

Ирина Пинчук подала на развод после того, как увидела в телефоне Арайа переписки с другими женщинами. Блогер заявила о изменах мужа. Сам Арай отрицает обвинения.

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