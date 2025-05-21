Меган Маркл поделилась новыми фото детей в годовщину свадьбы с принцем Гарри

Меган Маркл с детьми (Фото: Инстаграм*/meghan)
На днях Меган Маркл отметила седьмую годовщину свадьбы с принцем Гарри, опубликовав коллаж из сорока фотографий, многие из которых до сих пор не показывала.
Среди них оказался снимок 2022 года, где сын Арчи нежно целует младшую сестру Лилибет возле новогодней елки. Сейчас трогательные кадры активно обсуждают в сети — даже больше, чем свежие фото со свадьбы Меган и Гарри.
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Фото: Инстаграм*/meghanНесмотря на прежние заявления о желании оградить детей от внимания, Меган Маркл стала чаще делиться их фотографиями. Правда, лиц маленьких принца и принцессы она пока не показывает. Поклонники связывают такие перемены с падением популярности пары в США. Это, в свою очередь, угрожает бизнесу, который герцогиня пытается построить.
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Лидия Пономарева