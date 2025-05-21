«Роза Сябитова, жуткие воспоминания»: Натан высказался об участии главной свахи страны в шоу «Сокровища императора»

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)
Участник шоу «Сокровища императора» Натан рассказал об участии Розы Сябитовой в проекте. По признанию музыканта, главная сваха страны стала жутким для него воспоминанием, пусть и звезда «Давай поженимся!» продержалась на шоу всего две недели.
«Самое жуткое — это сыр тофу, который мы ели. Меня, если честно, почти стошнило! Второе место в топе — это Роза Сябитова, жуткие воспоминания!» — цитирует Натана Starhit.
При этом сама Роза тоже нелестно отзывалась об исполнителе. С первых минут старта реалити Сябитова обвиняла Натана в подлости, лицемерии, и в неразборчивости в женщинах. При чем сваха еще и восставала против правил музыканта. Последний предлагал давать «черную кошку» исключительно новичкам. Это возмутило Розу, о чем она высказалась так:
«Я в гадюшнике! В конкретном гадюшнике! И возглавляет этот гадюшник Натан. Причем, не стесняясь. Здесь нет ни чести, ни достоинства, ни порядочности. Нет никакой логики. Вы же люди, вы можете менять свое мнение. Или Натан для вас центр вселенной? Свою девочку он бережет, а остальные — расходный материал».
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Сам Натан одним из кошмарных воспоминаний назвал случай, когда произошел мини-конфликт с командой оранжевых. Поводом для скандала вновь стала «черная кошка». Последнюю вручили Дане Борисовой, на что резко отреагировала Ирина Дубцова.
«Это было, когда мы первый раз вручили „черную кошку“ Дане Борисовой. Мне в принципе это пережить было легко, но Ира очень эмоциональный человек, она все принимает близко к сердцу», — заявил Натан.
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Иван Мусатов