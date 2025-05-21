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«Роза Сябитова, жуткие воспоминания»: Натан высказался об участии главной свахи страны в шоу «Сокровища императора»

Натан назвал Розу Сябитову жутким воспоминанием на шоу «Сокровища императора»
Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Участник шоу «Сокровища императора» Натан рассказал об участии Розы Сябитовой в проекте. По признанию музыканта, главная сваха страны стала жутким для него воспоминанием, пусть и звезда «Давай поженимся!» продержалась на шоу всего две недели.
«Самое жуткое — это сыр тофу, который мы ели. Меня, если честно, почти стошнило! Второе место в топе — это Роза Сябитова, жуткие воспоминания!» — цитирует Натана Starhit.

При этом сама Роза тоже нелестно отзывалась об исполнителе. С первых минут старта реалити Сябитова обвиняла Натана в подлости, лицемерии, и в неразборчивости в женщинах. При чем сваха еще и восставала против правил музыканта. Последний предлагал давать «черную кошку» исключительно новичкам. Это возмутило Розу, о чем она высказалась так:

«Я в гадюшнике! В конкретном гадюшнике! И возглавляет этот гадюшник Натан. Причем, не стесняясь. Здесь нет ни чести, ни достоинства, ни порядочности. Нет никакой логики. Вы же люди, вы можете менять свое мнение. Или Натан для вас центр вселенной? Свою девочку он бережет, а остальные — расходный материал».

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Сам Натан одним из кошмарных воспоминаний назвал случай, когда произошел мини-конфликт с командой оранжевых. Поводом для скандала вновь стала «черная кошка». Последнюю вручили Дане Борисовой, на что резко отреагировала Ирина Дубцова.

«Это было, когда мы первый раз вручили „черную кошку“ Дане Борисовой. Мне в принципе это пережить было легко, но Ира очень эмоциональный человек, она все принимает близко к сердцу», — заявил Натан.

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Охранник DJ Smash разбил нос стримеру Lida во время прямой трансляции
21 мая 2025, 04:10

DJ Smash (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Охранник DJ Smash разбил нос московскому блогеру и музыканту Lida во время стрима в одном из ресторанов. Об этом рассказал сам стример в своем telegram-канале.
На канале блогер опубликовал видео, на котором он держит салфетку у носа и напевает трек DJ Smash «Новая волна». Кружок стример подписал так:

«Фото со звездой не получилось».

После случившегося звезды опубликовали совместное видео, на котором оба рассказали о случившемся. Как оказалось, охранник DJ Smash толкнул стримера, за что по итогу был уволен. Сам исполнитель навестил Lida в больнице. После этого блогер назвал DJ Smash «нормальным мужиком».

Подписчики артистов позитивно отреагировали на инцидент. Некоторые предположили, что таким образом исполнители прогрели публику перед совместным ​треком.

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«Психологически нестабильное состояние»: Бывший муж Ирины Пинчук переживает после расставания
Бывший муж Ирины Пинчук рассказал об ее нестабильном психологическом состоянии
21 мая 2025, 01:19

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)

Бывший муж Ирины Пинчук поделился в соцсетях воспоминаниями о жизни с блогером. По словам Арайа, тогда было счастливое время, особенно когда Ирина была беременна. При этом мужчина рассказал и о нестабильном эмоциональном состоянии Пинчук.
«Я, когда монтировал видео, пересматривал старые кадры, где она беременная, это первые четыре года наших отношений. Как же горели наши глаза! Это просто невероятно! Как светились! Вот по этому я скучаю», — трогательно рассказал Арай в своих соцсетях.

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При этом мужчина признался, что, скорее всего, Пинчук тяжело переносила расставание с супругом. Это он объяснил пропажей Ирины из соцсетей. Несмотря на то, что блогер имела миллионы подписчиков, девушка уже долгое время не делает новых публикаций.

«Последнее, что она выкладывала, рецепт на антидепрессанты. Ей прописала их еще год назад. Вообще весь последний год у нее эмоционально и психологически нестабильное состояние. Думаю, это заметно по многим моментам», — рассказал Арай.

Ирина Пинчук подала на развод после того, как увидела в телефоне Арайа переписки с другими женщинами. Блогер заявила о изменах мужа. Сам Арай отрицает обвинения.

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«Беременность мы тебе прервем»: Наталья Подольская рассказала, как могла потерять второго ребенка
Наталье Подольской могли прервать роды во время вынашивания второго ребенка
21 мая 2025, 00:16

Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Подольская долго мечтала о втором ребенке, и по итогу ей удалось забеременеть. Вынашивание проходило с трудностями, а малыш родился раньше положенного срока. В один из сроков Подольской и вовсе могли прервать беременность.
«Какой-то конфликт произошел в крови, и анализы его показали. А это… прерывание. У нас была плановая беременность, и до я прошла все анализы. Мы их подняли, и врач, которая меня вела, сказала: „Не волнуйся, у тебя точно его нет. Это просто произошел такой конфликт. Езжай в Боткинскую больницу, только там делают подробный анализ, чтобы либо подтвердить диагноз, либо его снять», — рассказывает Подольская в ходе своего YouTube-шоу «Ваша Наташа».

На тот момент Наталья пять дней ждала результатов на токсоплазмоз. Это паразитарное заболевание, которое приводит к прерыванию беременности. Как призналась Подольская, ехала в больницу она спокойно, так как ей до этого все объяснили. При этом в Боткинской больнице звезду встретили не так, как ожидалось. После встречи с заведующей отделением Наталья начала плакать, а все ее тело трясло.

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«Приезжаю, там сидит советского образца заведующая отделением. И вот я ей объясняю ситуацию, мол, нужно снять диагноз…Она: „А что ты такая радостная? Анализ сдашь. Если токсоплазмоз, беременность мы тебе прервем!“ И я понимаю, что вместо поддержки и какой-то надежды я получаю такую информацию… Я в слезы, меня трясет. Пять дней я, конечно, провела в ужасном ожидании… Сняли мне этот диагноз. И еще мне нужно было туда два раза за беременность ездить, снимать диагноз», — рассказала Наталья.

Подольская на своем примере призвала будущих мам не боятся подобных проблем и верить, что все будет хорошо.

Случай с заболеванием не стал последней проблемой во время беременности. Во время вынашивания Наталья постоянно стрессовала, из-за чего у нее случились преждевременные роды. К счастью, малыш родился здоровым.

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#жизнь
#врач
#роды
#шоу
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#диагноз
#youtube
#беременность
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Наталья Подольская рассказала о подготовке к повторной свадьбе
20 мая 2025, 22:43

Наталья Подольская (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

Сегодня певице Наталье Подольской исполнилось 43 года. В качестве подарка ее муж Владимир Пресняков перевел любимой деньги для покупки сумки, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнительница призналась, что что широкого празднования особенного дня не будет, ведь близится их с возлюбленным повторная свадьба.

«Мы готовим силы на более значимое в этом году наше торжество. Пятое июня — отвоевали эту дату у Темы», — откровенничала Подольская.

Старший сын Натальи отмечает день рождения как раз в ту дату, на которую намечена свадьба Подольской и Преснякова. Певица уточнила, что взросление мальчика отпразднуют в другой день.

«С начала майских праздников не сплю, но как-то вроде жизнь налаживается», — добавила исполнительница.

Со слов Натальи, когда она обратилась за помощью в агентство, ей стало намного легче.

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#свадьба
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#певица
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Старшая дочь Анны Хилькевич наконец начала доверять маме свои секреты: «Была достаточно закрытая»
Дочь Анны Хилькевич Арианна сблизилась с мамой
20 мая 2025, 22:08

Анна Хилькевич (Фото: Инстаграм* @annakhilkevich)

Анна Хилькевич замужем за Артуром Мартиросяном, с которым растит троих дочерей: десятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и Оливию, родившуюся в сентябре прошлого года.
Порой звезда сериала «Универ» сталкивается с трудностями материнства. То пришлось уволить 50 нянь, то дочка эмоционально закрылась. Однако со второй проблемой у Анны начались подвижки.

Оказалось, что недавно у артистки и ее старшей дочери Арианны «сложился искренний, близкий контакт». Со слов Хилькевич, девочка разговаривает с мамой, делится переживаниями.

«Это меня так радует, потому что она была достаточно закрытая», — обратила внимание Анна.

Арианна ничего не рассказывала Анне. Из-за поведения девочки всей семье было сложно, призналась актриса.

«Очень много всего внутри себя там компостировала и потом взрывала эти эмоции», — откровенничала Хилькевич в соцсетях.

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