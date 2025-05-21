«Я год восстанавливала форму»: Мария Шумакова поделилась историей своего материнства

Мария Шумакова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Актриса Мария Шумакова в ходе премьеры сериала «Фишер. Затмение» рассказала о времени после последних родов. Звезде пришлось год восстанавливать форму, а на следующий день после кесарева сечения она уже пошла работать.
Мария редко дает комментарии о материнстве. По ее признанию, ей год пришлось восстанавливать форму после родов. Недавно в семье Шумаковой произошло радостное событие, связанное с сыном Леонидом. Как оказалось, мальчик сделал свои первые шаги.
Как оказалось, для появления на свет Леонида Шумаковой пришлось сделать кесарево сечение. При этом уже на следующий день после него актриса пошла работать, но уже сценаристом.
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«Я год восстанавливала форму, но самый главный лайфхак случился совсем недавно, когда мой сын пошел. Когда все сидят, ужинают, медленно жуют, я хожу с ним. Я ем один раз в день, потому что больше времени на это у меня с ним нет», — передает слова Марии издание VOICE.
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Как оказалось, для появления на свет Леонида Шумаковой пришлось сделать кесарево сечение. При этом уже на следующий день после него актриса пошла работать, но уже сценаристом.
«В первый день после кесарева я пошла работать. Я работала сценаристом, не снималась. Дома ты можешь потискать ребенка, начать писать и потом по новой его потискать. Естественно, мне еще и няня помогала. Я пока не уходила надолго из дома, но недавно решилась», — говорит Мария.
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Иван Мусатов