Меган Маркл раскритиковали за грубую выходку по отношению к женщине в инвалидной коляске

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Меган Маркл и принц Гарри находятся в Канаде. Герцогиня допустила невежливый жест по отношению к человеку с ограниченными возможностями и получила огромное количество гневных сообщений.
Бывшая американская актриса и наследник британского престола проводят «Игры непокорённых» в Ванкувере. Супруги встретились с канадскими спортсменами на завтраке фонда True Patriot Love. Для мероприятия Меган выбрала элегантный кремовый костюм.
Однако во время позирования для группового фото с участниками мероприятия Маркл подвинула инвалидное кресло с женщиной, стоявшее перед ней. Вероятно, она сделала это из благих побуждений, однако пользователи Сети сочли такой поступок грубостью, поскольку герцогиня даже не спросила разрешения.
Издание Daily Mail опубликовало комментарии гневных пользователей, которых возмутила выходка Маркл.
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Однако во время позирования для группового фото с участниками мероприятия Маркл подвинула инвалидное кресло с женщиной, стоявшее перед ней. Вероятно, она сделала это из благих побуждений, однако пользователи Сети сочли такой поступок грубостью, поскольку герцогиня даже не спросила разрешения.
Издание Daily Mail опубликовало комментарии гневных пользователей, которых возмутила выходка Маркл.
«Моя дочь в инвалидной коляске, и если кто-то другой попытается её передвинуть без спроса, это будет огромной обидой», «Их инвалидная коляска – это продолжение их самих. Меган находится в своём личном пространстве, и ей нужно не вторгаться в чужое», «Со мной такое случалось, это очень неприятно. Почему она думает, что можно просто толкнуть кого-то, не спросив, нужна ли ему помощь. Инвалид — не значит глупый», – написали неравнодушные люди в соцсетях.Читайте также:
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Анастасия Чинкова