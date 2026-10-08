Мексиканский рестлер убил 75-летнего судью прямо во время поединка
Мексиканский рестлер убил судью прямо во время поединка. Об этом сообщает Telegram-канал «Sport Baza».
Инцидент произошёл на одном из шоу в Мексике. Спортсмен по прозвищу Эль Ихо де Фишман во время очередного боя схватил 75-летнего арбитра Херардо Пинеду и бросил его на настил.
Пожилой мужчина неподвижно лежал несколько минут — зрители и участники шоу думали, что это часть представления. Когда к судье подоспели врачи, они лишь констатировали смерть. Полиция задержала рестлера.
В ближайшее время ему могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве. Это преступление в Мексике наказывают тюремным заключением на срок от 5 до 15 лет. Организаторы шоу и правоохранительные органы продолжают разбирательство.
Читайте также: